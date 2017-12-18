أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي عن انعقاد برنامج «التأمين البحري ونقل البضائع»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2017، حيث حضر البرنامج عدة مشاركين من العاملين في شركات التأمين المختلفة، مثل الشركة الأهلية للتأمين، الشركة الأولى للتأمين التكافلي، والشركة الخليجية للتأمين التكافلي، وشركة تآذر للتأمين التكافلي، وشركة عين للتأمين التكافلي، وشركة الخليج للتأمين، وشركة الكويت للتأمين، وشركة بوبيان للتأمين التكافلي، وشركة وربة للتأمين، وشركة وثاق للتأمين التكافلي، والشركة الوطنية للتأمين التكافلي، وشركة إعادة التأمين الكويتية، والشركة البحرينية الكويتية للتأمين، وشركة ديار المتحدة، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التي يقدمها المعهد لقطاع التأمين، لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم في سوق الكويت.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالشروط الخاصة بالشحن ونقل البضائع وما يترتب عليها من التزامات وشروط خاصة في أوقات الحروب والإضرابات وغيرها من الظروف المصاحبة لعملية النقل.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية يقدم برامج تأمين متعددة ومتخصصة وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية الخاصة بهذا القطاع وبالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للتأمين، وبالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية المعتمدة مثل معهد التأمين بمصر، ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية.