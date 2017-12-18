المشروع يوفر محلات تجارية بمساحات متنوعة للمبادرين في «البروميناد»

يوسف لازم

أعلن مول البروميناد عن قرب افتتاح مشروع «سوب بوكس»، أول منصة للمشاريع الصغيرة من نوعها في الكويت، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي أمس بمناسبة إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع ليتيح للمبادرين تقديم طلبات حجز المساحات التأجيرية.

وحضر المؤتمر ممثلون من كل من مول البروميناد وشركة كيوبيكال سيرفسز ووزارة الشباب والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقع «سوب بوكس» في مول البروميناد ويوفر للمبادرين فرصة ممارسة أنشطتهم من خلال مساحات تأجيرية مجهزة بالكامل وبشروط مرنة، وسيتيح المشروع للمبادرين الوصول إلى شريحة كبيرة من الجمهور وتسويق منتجاتهم وخدماتهم بطرق مبتكرة.

وسيحصل المستأجرون في «سوب بوكس» على خدمات استشارية من قبل الخبراء المتخصصين بمختلف المجالات، والتابعين لشركة كيوبيكال سيرفيسز «حاضنة الأعمال في الكويت».

تشجيع المواهب

وبهذه المناسبة، قال متحدث من إدارة البروميناد «من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية نسعى لتشجيع المواهب والإبداع وروح المبادرة، ويأتي إطلاق مشروع سوب بوكس بالتعاون مع شركة كيوبيكال سيرفيسز ليشتمل على مساحات متنوعة لأصحاب المشاريع الصغيرة، ويكون بمنزلة منصة تقودهم للنجاح»، وأضاف «سيوفر سوب بوكس بيئة إبداعية تحفز المبادرين على تنمية مشاريعهم الصغيرة والارتقاء بها لمستويات متقدمة وتنافسية، كما أن المنصة ستساعدهم للوصول لأكبر شريحة من العملاء، وبالتعاون مع شركة كيوبيكال سيرفيسز، ودعم من وزارة الشباب، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإننا واثقون من أن هذا المشروع سيحقق نجاحا كبيرا ويعود بالنفع على مجتمع ريادة الأعمال في الكويت».

الارتقاء بالأعمال

من جانبها، قالت شركة كيوبيكال سيرفيسز «نفتخر بإطلاق حاضنة الأعمال في قطاع التجزئة الأولى من نوعها في الكويت بالتعاون مع البروميناد، هذا المشروع التجاري الوحيد الذي يقدم الدعم والتوجيه والاستشارة للمبادرين بما يضمن الارتقاء بمستوى أعمالهم، حيث نسعى لتنمية المشاريع الصغيرة في الكويت وسوب بوكس يدعم هذه الرؤية».

طلب متزايد

وقالت ممثلة عن وزارة الشباب «نتيجة للطلب المتزايد من فئة المبادرين لتوفير مساحات تمكنهم من إطلاق مشاريعهم واستغلال مواهبهم في بيئة مناسبة مثل سوب بوكس، فإننا نتطلع لمنح الدعم اللازم للبروميناد وكيوبيكال سيرفيسز ليتمكن سوب بوكس من تحقيق النجاح».

وأضافت أن الكويت تعيش هذه الأيام حدثا شبابيا عربيا وهو الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017، حيث يثبت شبابنا يوما بعد يوم أنه جيل قادر على تحمل المسؤولية.