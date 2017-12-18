شهد عام 2017 العديد من القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في عدة مناطق حول العالم، وما بين قرارات رفع الفائدة أو تثبيتها، اجتمع 12 بنكا مركزيا حول العالم خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري.

ومع تواصل التعافي في دول العالم بعد مرور قرابة الـ 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، بدأت البنوك المركزية تبتعد عن سياستها النقدية التيسيرية، بل لجأت إلى رفع سعر الفائدة بعد أعوام من اتباع أسعار الفائدة المنخفضة، أو السالبة في بعض البلدان وهو ما يشير الى ان عصر التيسير الكمي الذي سيطر لفترة تقارب 10 سنوات على سياسات البنوك المركزية حول العالم قد انتهى.

وفيما يلي رصد لتحركات البنوك المركزية حول العالم سواء برفع او تثبيت او بخفض اسعار الفائدة:

٭ قاد «الفيدرالي» الاميركي حراك معدل الفائدة خلال 2017، ليبدأ بخطوة متوافقة مع التوقعات برفع سعر الفائدة لمرتين خلال العام بمعدل ربع نقطة مئوية في كل مرة، ليصل بذلك سعر الفائدة الأميركية بين 1.25% الى 1.50%.

٭ أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة ثابت عند معدلاتها الصفرية الحالية، كما أكد قراره بشأن تقليص وتيرة شراء السندات بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو بداية من يناير حتى نهاية سبتمبر 2018 أو تمديده إلى ما بعد ذلك وفقا للضرورة.

٭ بعد قرار تاريخي اتخذه مسؤولو السياسة النقدية في المملكة المتحدة باجتماعهم في نوفمبر الماضي، برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية بمقدار 0.25% بسبب التضخم أيضا، قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة الأساسية، وكذلك حجم مشتريات السندات الحكومية.

٭ في خطوة غير متوقعة، قرر بنك الشعب الصيني رفع سعر الفائدة على قروض وتسهيلات الإقراض، والتي تعرف باتفاقيات إعادة الشراء العكسي، أو معدلات الريبو للمرة الثالثة منذ بداية العام، مرجعا هذا القرار إلى أنه رد فعل طبيعي للسوق.

٭ للمرة السادسة منذ بداية العام الحالي قرر البنك المركزي في روسيا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بأكثر من التوقعات البالغة 0.25% مع احتمالية تخفيضات أخرى في النصف الأول من 2018، وهو ما عزاه إلى تراجع معدل التضخم إلى 2.5% في مقابل المستهدف بـ 4%.

ويأتي ذلك بعد سياسات تحرير الروبل الروسي التي اتبعها البنك المركزي الروسي بداية من نوفمبر 2015.

٭ قرر البنك المركزي في تركيا زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن سجل التضخم أعلى مستوى منذ عام 2003، لكن بأقل من توقعات المحللين بمقدار النصف.

٭ في سويسرا، ووسط تحذيرات بشأن قيمة الفرنك «المبالغ فيها»، فإن البنك المركزي السويسري أقر الإبقاء على سعر الفائدة عند نطاقها الأقل على مستوى العالم.

نمو اقتصادي متعاف

أظهرت بيانات السياسة النقدية للبنوك المركزية المختلفة نغمة واحدة بشأن توقعات النمو، ألا وهي تقديرات أعلى من السابق بشكل يؤكد مرحلة التعافي التي نشهدها في الوقت الراهن، حيث رفع الفيدرالي الأميركي تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي في 2018 عند 2.5% مقابل تقديرات سابقة بلغت 2.1%.

كما توقع المركزي الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 2.4% في العام الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.2%، كما رفع تقديرات النمو الاقتصادي في العامين المقبلين إلى 2.3% و1.9% على الترتيب.