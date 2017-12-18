البنك حصد جائزتي «البنك الإسلامي الأسرع نمواً» و«أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة»

نسعى إلى تخطي النماذج التقليدية ومواءمة المبادئ المتوافقة مع الشريعة والمعايير الحديثة

تقديراً لالتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ونمو نشاطه بشكل ملحوظ، حصد بنك الكويت الدولي مؤخرا جائزتين من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، وهما جائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2017 وجائزة «البنك الإسلامي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2017.

ولقد فاز الدولي بجائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للعام الثالث على التوالي، وذلك لما حققه من أداء متميز وملحوظ في القطاع المصرفي الإسلامي، بالإضافة الى استمراره في تحقيق النمو ومتانة مركزه المالي مع الحفاظ على المبادئ المالية التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نال أيضا جائزة «البنك الإسلامي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للعام الثاني على التوالي، استنادا إلى نجاح الاستراتيجية التي يتبعها، والتي تعتبر عنصرا رئيسيا ساهم في دفع عملية نموه بأسرع وتيرة ممكنة في عالم المصارف الإسلامية على المستوى المحلي والإقليمي.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح بأن فوز الدولي بهاتين الجائزتين يعتبر بمنزلة شهادة على التزامه بطرح مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المبتكرة، إذ نعمل على تخطي النماذج التقليدية ومواءمة مبادئ الأحكام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع المعايير الحديثة للخدمات المصرفية.

كما أنه دليل على استمرارية الأداء القوي للبنك على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية التي تواجه السوق الكويتي ودول المنطقة، ما أتاح له فرص التوسع المدروس والاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق المتغيرة، مؤكدا أن الدولي قد تقدم خطوات واسعة في سبيل تنفيذ خطته الاستراتيجية الهادفة إلى أن يصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت، موضحا أن هذه الخطة تركز على تعزيز وتطوير فعالية أداء البنك بصورة عامة، كما تسعى أيضا إلى الارتقاء بالتجربة المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء لضمان تعزيز مكانته الرائدة وسمعته المتميزة في السوق.

وأشار الجراح إلى أن الدولي قد تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في جميع مؤشرات الأداء، ما أدى إلى تعزيز وضعه المالي وزيادة حقوق المساهمين.

نتيجة لذلك، قامت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي ختام تصريحه، أشاد الجراح بجهود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبنك والتي تلعب دورا رئيسيا في الإشراف على جميع المعاملات الداخلية والخارجية، إلى جانب مراقبة المنتجات المصرفية التي يطرحها الدولي لضمان مطابقتها مع أحكام الشريعة الغراء.