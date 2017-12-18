الشهادة تساهم في التطوير المستمر لمعايير جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة انظمة تكنولوجيا المستقبل «فيوتشرتك» فراس العقلة عن نجاح الشركة في تأهيل وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية للحصول علي شهادة الآيزو -20000 في احد المشاريع الخاصة بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالوزارة.

وقال العقلة في بيان صحافي ان التعاون بين «فيوتشرتك» ووزارة الاوقاف كان على اعلى مستوى لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمعايير القياسية العالمية ليضاف هذا الانجاز الجديد الى إدارة مركز نظم المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحافز لتحقيق انجازات مشابهة، موضحا ان فريق إدارة المشروعات والفريق الاستشاري في الشركة عمل على مدار الساعة لتنظيم العمل على عدة اطوار ومراحل وذلك لإنجاز وتطبيق شروط ومعايير نظام خدمات تكنولوجيا المعلومات وفقا للمعايير القياسية لشهادة الآيزو 20000.

وأكد أن الاستشاريين الفنيين في وزارة الاوقاف قاموا بجهود كبيرة في تقديم الدعم والعون الكامل لفريق عمل «فيوتشرتك» لإتمام المشروع على أكمل وجه، لافتا الى ان التكامل والتوافق بين الجميع ساهم في اجتياز جميع الاختبارات والمواصفات من قبل مدققي معايير الآيزو.

وأوضح أن هذا الإنجاز الكبير يتماشى مع الرؤية الخاصة لوزارة الاوقاف ببلوغ الريادة عالميا في العمل الاسلامي وتعزيز خطتها الاستراتيجية التي تنتهجها على مدار سنوات طويلة من خلال توفير قاعدة علمية للأهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها وترجمتها على ارض الواقع.

وذكر ان شهادة الآيزو 20000 لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تساهم في اتباع منهجية التطبيق والتطوير المستمر لمعايير جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها قاعدة للارتقاء بخدمات تكنولوجيا المعلومات عبر وضع مجموعات موحدة من السياسات والإجراءات والتطبيقات التي تحد من التداخل في المهام وازدواجية أداء الأعمال.