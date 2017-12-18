عرض موقع «جلاسدور» 10 نصائح وصفها بأنها ضرورية للباحث عن عمل كي تصل به إلى نتائج ملموسة بأقل وقت وجهد.

1- ابحث وكأنك تعمل فعليا

إن لم يرصد الباحث عن عمل وقتا محددا وكافيا للبحث فلن يجد على الأرجح فرصة عمل جيدة. وينصح متخصصون في الموراد البشرية بأن يستيقظ المرء مبكرا ويتجه إلى مقهى أو مقر شركة توفر مساحات عمل مشتركة ويبدأ في بحثه كأنه عمله حيث يفيد ذلك ليس فقط في الاستعداد لنشاط ومواعيد العمل المنتظر، بل تزيد هذه الجدية فرص الوصول لعرض جيد.

2- حدد راتبك

ينبغي للباحث عن عمل ألا يستنفد طاقته ومهاراته في عمل لا يوفر راتبه احتياجاته الأساسية، وتوجد حاليا أدوات بمواقع الموارد البشرية تساعد في تقييم الإمكانات وتقدم للمرء متوسطا مقبولا لما يجب أن يتقاضاه.

3- تخصيص فترات قصيرة يوميا

إذا نجح الشخص في الخطوة الأولى فعليه أن يدرس إجراء تغيير بسيط، وهو تجزئة الوقت الذي يخصصه للبحث إلى فترات قصيرة مدة الواحدة 20 أو 30 دقيقة حيث تساعد هذه التجزئة في تجديد النشاط وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل لأن الجلوس أمام شاشة كمبيوتر لمدة ساعات متواصلة يأتي بنتائج غير جيدة.

4- راقب الشركات التي تستهدفها

يمكن للباحث عن عمل أن يرتب قائمة من عشر شركات يرغب في العمل بأي منها ويبدأ في القراءة عن أهم أنشطتها ثم يعد قائمة مختصرة بخمس منها يراها الأفضل ثم بعد ذلك يبدأ الشخص في متابعة فرص العمل التي تطلبها هذه الشركات.

5- اعرض سيرتك الذاتية على محترفين

ينصح هنا بأن يستعين المرء بصديق محترف أو خبير لمراجعة السيرة الذاتية والتأكد من خلوها من أي أخطاء ثم تحميلها على موقع متخصص في الوظائف التي يبحث عنها المرء.

يوفر ذلك الإجراء الوقت، لأنه بمجرد أن يرى وظيفة مناسبة على الموقع لن يحتاج سوى ثوان معدودة للنقر على طلب التقدم.

6- راحة أسبوعية من البحث

من الأفضل أن يرتب المرء يوما بمنتصف الأسبوع خلال فترة البحث ويقوم خلاله بشيء مختلف تماما مثل القيام بنزهة. حيث يرى من يوصي بذلك أن الاختلاف والانفصال عن مناخ البحث الدؤوب يساعد في إعادة تنشيط الذهن وتبديد التوتر والقلق.

7- قد يكون لك صديق بالشركة

بمجرد تصفية البحث ليقتصر على بضع شركات يحتاج المرء هنا للبحث عن موظفين يعملون بهذه الشركات كي يقدموا له فكرة عن مناخ العمل حيث يمكن للباحث أن يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ليرى إن كان أي من أصدقائه له معارف في الشركة.

8- كلمات مفتاحية بالسيرة الذاتية

عند كتابة الرسالة المرفقة بالسيرة الذاتية، ينصح بأن يقرأ المرء وصف الوظيفة بعناية ثم يكتب كل الكلمات المفتاحية به خاصة المتكررة. سيساعد ذلك في تركيز الرسالة المرفقة أو السيرة الذاتية على نفس الكلمات وهذا يميز الطلب ويزيد فرصه في النجاح.

9- رسائل التنبيه لوظائف متاحة

تتيح مواقع التوظيف خدمة إرسال رسائل تنبيه بالوظائف الجديدة للمستخدمين وفقا لرغباتهم. يطلب المرء مثلا إشعاره برسالة بريد إلكتروني بالوظائف الجديدة في مجال «المحاسبة» بشروط محددة.

10- وسائل التواصل أسهل

متابعة حسابات هذه المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي من أسهل وأكثر الوسائل فائدة في الوصول للوظيفة المنشودة.123 4678910