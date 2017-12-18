2 % نمواً سنوياً بإجمالي الودائع إلى 41.6 مليار دينار

2.4 % ارتفاع الودائع الحكومية إلى 7 مليارات دينار

ارتفاع ودائع الخاص 2% إلى 34.7 مليار دينار قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي في أكتوبر من العام الحالي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2%، إذ بلغت الودائع 41.6 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.6% على أساس سنوي حين بلغ إجمالي الائتمان نحو 35.6 مليار دينار في أكتوبر، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وبلغـت قيـمــة النمو السنوي للودائع 813 مليون دينار مدفوعة بارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي تراجع بنحو 16.9%.

وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت الودائع بنسبة 1% في أكتوبر مقارنة بـ 42 مليار دينار في سبتمبر 2017.

تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى نحو 83.4% من إجمالي الودائع في أكتوبر بنحو طفيف مقارنة بـ 83.5% في أكتوبر العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى 16.6% من إجمالي الودائع في أكتوبر مقارنة بـ 16.5% في العام الماضي.

ودائع القطاع الخاص

ارتفعت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر بنسبة 1.9% أي نحو 649.9 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.7 مليار دينار، مقارنة بـ 34 مليار دينار في أكتوبر العام الماضي، في حين تراجعت بنسبة 0.7% عند المقارنة على أساس شهري بـ 34.9 مليار دينار في سبتمبر2017.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.3 مليار دينار في أكتوبر تشكل 93.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 91.6% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2016.

يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أكتوبر 59.3% من ودائع العملة المحلية مقابل 59.9% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.7% مقارنة بـ 25.1%، فيما حافظت الودائع الادخارية على حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية حين بلغت نحو 14.9% في أكتوبر من العامين الحالي والماضي.

الودائع تحت الطلب

تراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.31 مليارات دينار في أكتوبر مقابل 8.33 مليارات دينار في سبتمبر العام الحالي، بتراجع شهري يعادل 11.9 مليون دينار، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنسبة 0.7% وصولا إلى 19.2 مليار دينار في أكتوبر مقارنة بـ 19.3 مليار دينار في سبتمبر.

بينما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة 0.9% وبمقدار 41.5 مليون دينار عن 4.7 مليارات دينار في سبتمبر من نفس العام.

وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.3 مليار دينار بتراجع شهري نسبته 0.3%، بقيمة 112.4 مليون دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 6% على أساس شهري، ما يعادل نحو 150.6 مليون دينار مقارنة بسبتمبر 2017.

ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6% في أكتوبر 2017 عن العام الماضي، والودائع الادخارية بنسبة 3.8%، كما ارتفعت أيضا الودائع لأجل بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

الودائع الحكومية

تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 2.4% على أساس شهري في أكتوبر 2017، إذ بلغت 6.9 مليارات دينار في مقابل 7.1 مليارات دينار في سبتمبر من نفس العام، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 2.4% في أكتوبر مقارنة بـ6.7 مليارات دينار في أكتوبر 2016.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبيا إلى 94.3% إجمالي الودائع القطاع الحكومي في أكتوبر مقارنة بـ 96.1% من إجمالي القطاع الحكومي في أكتوبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.7% مقارنة بـ 3.9% في أكتوبر عام 2016.