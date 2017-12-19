عدد الأجهزة المتصلة بالشبكات سيصل إلى 2.4 مليار جهاز في المنطقة في 2021



أعلنت مجموعة زين وشركة سيسكو عن نجاحهما في تحقيق إنجاز جديد متميز يتمثل في توسعة شبكة بروتوكول الإنترنت/ مفاتيح التشغيل متعددة البروتوكولات لدى زين بفضل التقنيات المتقدمة، وهو ما يمهد الطريق لتطوير فرص هائلة ونماذج أعمال جديدة.

وأوضحت زين في بيان صحافي أنها ستستفيد في هذه الخطوة من منصات سيسكو المتطورة لتحويل المسار الجزئي وأتمتة شبكات WAN اللاسلكية لتحقيق مزايا الاستقصاء الموزع والتحكم المركزي بالشبكة، مبينة أن ابتكارات سيسكو الرائدة في مجال توسع البنية السحابية والأتمتة ستعمل على توفير قدرات الجيل الجديد من الشبكات، مما يمكنها من تبسيط وتوسعة نطاق خدماتها وتعزيز الابتكار الذي يدعم نتائج الأعمال.

ونظرا لكونها مشغل اتصالات يخدم أكثر من 45 مليون مستخدم في ثمانية دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن البنية التحتية لمجموعة زين تواجه توقعات مرتفعة وأحمال عمل متزايدة نظرا للنمو في أعداد الأجهزة والاتصال، ويتوقع مؤشر سيسكو السنوي للشبكات المرئية Cisco VNI زيادة بواقع 12 ضعفا في حركة البيانات عبر الأجهزة المتحركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2016 و2021، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 65%، ولذلك يتطلب هذا النمو غير المسبوق جهود مزودي الخدمات في تحويل شبكاتهم.

وقال المدير التنفيذي للخدمات الدولية ومبيعات الجملة والتجوال في مجموعة زين هنري كساب: تشير متطلبات الحقبة الرقمية إلى ضرورة التركيز على تحسين السرعة والكفاءة كأولوية أساسية، ووضع استراتيجية نمو قائمة على الخدمات الجديدة، بالإضافة إلى ضمان الأمن، فهي تعد ركائز الابتكار التي تدعم مسيرتنا للتحول لنكون مشغلا متكاملا للحياة الرقمية.

وأوضح كساب قائلا: بفضل التقنيات الرائدة من سيسكو، فإن بنية شبكتنا ذات الإمكانات المستقبلية تمكننا من تحقيق نتائج الأعمال الملموسة وتلبية الطلب المتنامي من قاعدة عملائنا المنتشرة في أسواق الشرق الأوسط.

يشار إلى أن تطبيق التقنيات الجديدة يمثل خطوة جريئة نحو أتمتة الشبكات وإنجازا مهما يدعم مرونة الشبكات وقدرتها على توفير خدمات متفوقة للنطاق العريض، وتعزيز استقصاء التطبيقات لتقنيات الجيل الخامس وتحسين تجارب العملاء بشكل يرسم ملامح الشبكة للمستقبل، كما تساعد تقنيات سيسكو مجموعة زين في تحسين عمليات الشبكة وتوفير حزمة غنية من الخدمات المتميزة.

وقال علي عامر المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات العالميين لدى سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: تسمح قدرات سيسكو المتطورة في مجال تحويل المسار والأتمتة ومحركات المسار التي تعد الأفضل في فئتها لمجموعة زين بتشغيل شبكة قابلة للبرمجة، مما يمكنهم من التكيف سريعا مع الاحتياجات المستقبلية للعملاء وتلبيتها.

وأوضح عامر: بفضل تسريع أتمتة الشبكة، فإن زين تتهيأ للمستقبل بشبكة تتمتع ببنية آمنة قابلة للتوسع، تدعم استراتيجية النمو وتعزز تنافسية المجموعة.

ومن المزايا الأخرى التي تحققها مجموعة زين عبر تحديث بنيتها العالمية لبروتوكول الإنترنت/ مفاتيح التشغيل متعددة البروتوكولات، القدرة على تبسيط العمليات وقابلية البرمجة وإمكانية التوسع بالإضافة إلى زيادة اتاحية الشبكة.