سيارتا كاديلاك اسكاليد بانتظار سعيدي الحظ

بناء على رغبة العملاء، أعلن بنك الكويت الدولي عن تمديد حملته الترويجية لحساب الراتب «امسح واربح» لغاية 15 مارس المقبل، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارتي كاديلاك اسكاليد موديل 2018 مازالت بانتظار سعيدي الحظ.

وكانت الحملة قد توجت في المرحلة الأولى 230 فائزا محظوظا خلال 230 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية عند فتح الحساب وصلت قيمتها لغاية 12000 دينار، ورابح الجائزة الكبرى سيارة لامبورجيني هوراكان.

وقد فاز بالسحب الخامس والعشرين كل من: فوزية أرشيد عايد المطيري، سعده جاسم محمد عنزه، أفراح محمد بن أحمد الإبراهيم، حمد جاسم محمد المالك، محمد مساعد سعيد الديحاني، مها راضي إسماعيل الخالدي، سلطان محمد الأنصاري، أحمد عقلا شارع الظفيري، أمل تركي عطوان العنزي، بالإضافة إلى نوف علي حمدان الشمري.

يذكر أن هذه الحملة قد صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد تحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، جوائز نقدية فورية، وقرض حسن لغاية 5000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان بأن حملة «امسح واربح» المخصصة لمكافأة عملاء حساب الراتب الذين يحولون رواتبهم إلى البنك، تعتبر الحملة الأضخم لهذا العام وذلك كونها من أنجح وأقوى حملات الراتب من نوعها في السوق، حيث لاقت إقبالا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين العملاء الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها.

وأضاف جاليجان أنه حرصا من الدولي على مكافأة أكبر عدد من العملاء إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة، فقد قمنا بتمديد الحملة، كما تمت مضاعفـــة فرص الربح بالجائـــزة الكبـــرى، حيث من المقـرر أن يتــم إجراء سحب كبيـــر ثان على سيارتي كاديلاك إسكاليد موديل 2018.