الزياني ستوفر لعملاء النخبة عروضاً وخصومات حصرية على أحدث السيارات

أعلنت Ooredoo عن إبرامها شراكة مع شركة الزياني للتجارة، وكلاء سيارات بنتلي وبوغاتي وفيراري وجاكوار ومازيراتي في الكويت، وذلك في زيارة رسمية من ممثلي شركة الزياني للسيارات إلى قاعة النخبة في مقر الشركة الرئيسي، وسيحصل عملاء فئة النخبة من Ooredoo بموجب هذه الشراكة على عروض وخصومات حصرية على أحدث السيارات المقدمة حصريا من الزياني، والتي تهدف الى إثراء تجربة عملاء هذه الفئة بما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم ونمط حياتهم.

وفي تعليق حول هذه الشراكة، أكد جاسم عبدالرحيم مدير إدارة كبار الشخصيات والمبيعات المباشرة في Ooredoo الكويت أن هذه الشراكة تأتي لتؤكد التزام الشركة بإثراء تجربة عملائها وتقديم عروض تتناسب مع تطلعاتهم، وذلك انبثاقا من قيم الشركة الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

وأضاف: نفخر بكوننا أول شركة اتصالات تبرم اتفاقية من هذا النوع مع شركة عريقة غنية عن التعريف مثل شركة الزياني، ونطمح الى مزيد من التعاون في المستقبل.

وقال: لمسنا تقاربا كبيرا في نوع الخدمات التي نطمح الى تقديمها لعملائنا، حيث إننا في Ooredoo من خلال برنامج النخبة نسعى الى تقديم تجربة متكاملة تتناسب مع نمط فئة محددة من العملاء تبحث عن الخدمات الفارهة التي تتناغم مع أسلوب حياتهم، ووجدنا أن شركة الزياني هي الشريك الأنسب لتحقيق هذا الهدف الذي نسعى الى الوصول له معا، والمبني على تقديم تجربة عميل مميزة وحصرية.

يجدر بالذكر أن Ooredoo تقدم مزايا حصرية للنخبة من عملائها مع باقات «شامل Premium» آجلة الدفع، إيمانا بدورها في إثراء تجربة عملائها. ويستطيع العملاء الاستفادة من مزايا حصرية، إضافة إلى حصولهم على أحدث أجهزة الهواتف الذكية مع باقات النخبة.

وتشمل هذا المزايا إمكانية الحصول على تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، ضمانا لراحتهم وتماشيا مع نمط حياتهم، والحصول على مكافآت تصل لغاية 500 دينار، يمكنهم استبدالها من أي من شركائها المميزين في برنامج «مكافآت نجوم» الفريد من نوعه، والذي يقدم للعملاء أفضل الخدمات من نخبة الشركات في قطاعات مختلفة. وتعتزم Ooredoo الاستمرار بتوسيع نطاق تعاونها مع مختلف الشركاء في قطاعات متنوعة، بهدف تقديم تجربة مميزة غير مسبوقة لعملائها.