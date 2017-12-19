ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينها وبين شركة «جلف سات» للاتصالات (Gulfsat)، قدمت شركة «رودي & شفارتز» الألمانية، وبحضور عدد من قيادات وزارة الإعلام الكويتية عرضا خاصا بمجموعة من الحلول المتطورة وذلك في مقر شركة جلف سات في الكويت، كان من بينها حلول UDH-HDR وHD، التي تعزز خدمات البث العالي الجودة، وكذلك حلول VENICE Playout وPRISMON Multiviewer و AVHE100 Headend وDVB-S2 DVB-T2، كما تم عرض حلول متطورة تساهم في تعزيز خدمات البث الفضائي، فقد جرى عقد جلسة تفاعلية حظيت باهتمام كبير من قبل الحضور، تمت خلالها مناقشة حلول DVB-T2.

وصرح محمد الحاج رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ان شركة جلف سات حريصة على تقديم وتوفير أحدث الحلول التكنولوجية في مجال البث التلفزيوني وإعادة البث والاتصالات لدعم جودة بث المحتوى الاعلامي للمتلقي الكويتي بشكل خاص ولهذا وخلال فترة زمنية قصيرة، استطاعت «جلف سات» أن تفرض نفسها كلاعب رئيسي في مجالها، لاسيما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعزز هذا التواجد فريق فني متخصـــص يملـــك من الخبرة والمعرفة على دعم وإدارة هـــذه الحلول التكنولوجية باحترافية وكفاءة عاليتين.