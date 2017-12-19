أعلنت شركة الراية المتحدة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحة الدينية تعيين عزام فحل في منصب مدير إدارة التشغيل ليتولى مسؤولية هذه الإدارة المهمة والتي يقع على عاتقها إدارة ومتابعة وتطوير عمليات تشغيل الفنادق المملوكة للشركة.

ويعتبر فحل من الخبرات المتميزة في مجال إدارة المرافق الفندقية والسياحية وتمتد خبرته لأكثر من 14 عاما قضاها متنقلا بين فنادق وشركات سياحية متميزة مثل فندق الهيلتون وسفير وريجنسي وباز للسياحة.

وقال فحل في تصريح صحافي بهذه المناسبة: يسعدني انضمامي لأسرة «الراية المتحدة» وأتمنى التوفيق في المهام الموكلة لي، وسنسعى لتطوير مستوى تشغيل الفنادق المتميزة المملوكة للشركة.