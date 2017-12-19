أعرب بنك الخليج عن سعادته لقيادة إحدى الدورات التدريبية التي تقدم للمشاركين المؤهلين لبرنامج فكرة لتطوير الأعمال تناول موضوعها التحليل غير المالي، وأقيمت الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2017 في برج الحمراء، قدمها عمر المحيسن مدير علاقات العملاء ـ الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الخليج، وركز من خلالها على كيفية مساعدة المشاركين على فهم التقنيات اللازمة لإجراء التحليلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية حول كيفية تأسيس المشاريع.

أما بالنسبة للأدوات التي ركز عليها المحيسن فقد كانت القوة التنافسية الخمسة لبورتر والتي تستخدم في تحليل البيئة التنافسية ضمن القطاع، وغالبا ما تركز على القوة الخارجية، في حين تميل تقنيات تحليل الـ SWOT إلى النظر بعمق داخل المؤسسة لتحليل الإمكانيات الداخلية.

ويفخر بنك الخليج برعايته الذهبية لبرنامج فكرة لتطوير الأعمال للعام الثاني على التوالي، ويلعب البرنامج دورا مهما في تطوير السوق المحلي، إنه برنامج ريادة أعمال مكثف يوفر للمشاركين به مهارات متخصصة ومعلومات حول قطاع الأعمال تؤهلهم لإقامة مشاريعهم الخاصة، ومن بين تلك البرامج التدريبية مهارات القيادة، وكيفية تصميم خطة عمل مفصلة ومتكاملة، ومرشدين، وفرصة للظهور الإعلامي، والتحليل المالي، والفرص الاستثمارية وغيرها.

وتضمن برنامج «فكرة لتطوير الأعمال» أكثر من 350 متقدما في هذا الموسم، تم خلالها تصفيتهم باختيار 30 فريقا منهم قبل الخضوع إلى عملية المقابلات وعرض مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، والتي كان أحد المشاركين فيها مشاري شهاب، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج الذين قاموا بدورهم باختيار المشاريع المؤهلة ليصل عددهم إلى 15 فكرة مشروع.