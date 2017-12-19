خصم 10% على مصاريف الشحن عند استخدام ميزة الدفع الأوتوماتيكي Auto pay

أعلن البنك التجاري الكويتي عن العرض المقدم لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة أرامكس، احدى أكبر الشركات التي تقدم الحلول اللوجيستية وخدمات النقل العالمي.

وعن تفاصيل العرض، أفاد التجاري بأن حاملي البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع يمكنهم الحصول على عضوية مجانية عند التسجيل على موقع شوب آند شيب أو عبر تطبيق الموبايل وهو عبارة عن حساب ترحيبي مجاني، ويمكن لعملاء البطاقات إدخال الرمز الترويجي SNSCBK عند التسجيل للحصول على حساب مجاني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حاملي البطاقات بإمكانهم الحصول على خصم 10% على مصاريف الشحن عند استخدام ميزة الدفع الأوتوماتيكي Auto pay من شوب آند شيب.