الشركة قدمت عرضاً لخدماتها ومنتجاتها بخصومات مميزة

شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) في معرض Start A Business الذي أقيم في أرض المعارض الدولية بمشرف، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة أحمد الفارس.

وقدمت شركة «بيتك تكافل» من خلال جناح خاص في المعرض عرضا شاملا ومتكاملا لمجموعة خدماتها ومنتجاتها التأمينية، شملت المشاركين في المعرض والزوار، حيث أبدى الجميع الإعجاب والتقدير بما تضمنته منظومة الخدمات من تغطية لمختلف جوانب العمل للشركات والمؤسسات والأفراد، كما تميزت الشركة بتقديم عروض خاصة خلال فترة المعرض لشريحة الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، في إطار الدعم وتمكين جهود الشباب الكويتيين من رواد الأعمال، بالإضافة إلى تنمية مجالات الإبداع في قطاع ريادة الأعمال عن طريق توفير الخدمات والمنتجات التأمينية بأفضل وأرقى الأساليب ووفق المعايير العالمية.

وقدمت شركة «بيتك تكافل» خصومات خاصة لأصحاب المشاريع وبعض الشركات المشاركة، تأكيدا على أهمية التامين كأحد المكونات الرئيسية في العمل المؤسسي والمهني للشركات والأفراد، حيث لا يمكن الاستغناء عن وجود مظلة تأمينية للأنشطة والخدمات المقدمة وكذلك لخدمة العاملين والموظفين في الشركات.

وعبرت مشاركة «بيتك تكافل» في المعرض عن إدراكها البالغ لأهمية دور القطاع الخاص في دعم قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واهتمامها بأن تكون شريكا فعالا في تطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي، بما يعظم قدرات السوق المحلي ويساهم في الارتقاء بإمكانات الاقتصاد الوطني، وتوسيع مجالات العمل والأداء أمام أفراد المجتمع خاصة من الشباب.