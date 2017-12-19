أعلن بنك وربة عن تعيين عبدالله الشعيل مديرا لإدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد، والذي سيكون مسؤولا عن الإشراف على أداء فروع بنك وربة المنتشرة في أنحاء مناطق الكويت، ومتابعة تطورها وتصميم خطة توسع طموحة لتلبي احتياجات العملاء.

وأشار بنك وربة إلى أن الشعيل يحمل معه خبرة مصرفية متنوعة تزيد على 17 عاما، وحاصل على درجة الماجستير تخصص إدارة أعمال، واجتاز بنجاح برنامج تطوير القيادة التنفيذية من كلية إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو بوث وبرنامج تطوير الإدارة التنفيذية في المؤسسات والخدمات المالية من جامعة هارفارد - كلية إدارة الأعمال، وسيؤدي دورا محوريا في تحسين وتعزيز السبل لتقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة، تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء التمويلية والمصرفية بأرقى المعايير المهنية، ما سينعكس إيجابيا على أدائه بشكل عام.