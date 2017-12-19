أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن استكمال خطتها التوسعية التي تستهدف زيادة عدد فروعها وخاصة في الجمعيات التعاونية، لتكون أقرب إلى عملائها.

وقد افتتحت VIVA مؤخرا أكثر من 25 فرعا في مختلف الجمعيات التعاونية، وفرعا آخر في مركز سلطان في مجمع بروموناد في منطقة حولي، فضلا عن تجديد فرع مجمع مارينا الداخلي، لتنضم جميعها إلى شبكة فروعها المنتشرة في جميع مناطق الكويت.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالرزاق العيسى مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: نحن في VIVA نميز أنفسنا من خلال الحفاظ على مستوى عال من تجربة العملاء، خدمة العملاء والتوسع المستمر لشبكة فروعنا.

استراتيجيتنـا تتمحور حول إرضاء عملائنا وراحتهـــــم، مـــع تركيزنا الدائم على التوسع والاستثمار في المجالات الصحيحة التي تخدم رؤيتنا وتطلعاتنا.

وأضاف العيسى: تهدف VIVA من خلال زيادة عدد فروعها إلى تقريب المسافات بينها وبين عملائها لتكون أقرب إليهم حيثما وجدوا، مما يسمح لهم بإنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، والتعرف بشكل دوري على أحدث الخدمات والمنتجات والعروض.

وإلى جانب خدمات الفروع، فإن مركز خدمة عملاء VIVA على رقم 102 على أهبة الاستعداد على مدى 24 ساعة في كل أيام الأسبوع وحتى أيام العطل الرسمية، لتوفير خدمة مميزة لعملائنا الكرام، من خلال فريق عمل ذي مهنية عالية.