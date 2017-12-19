التويجري: التعليم يمثل هدفاً أساسياً لجميع الآباء والأمهات

في إطار سعيه المستمر لتحفيز المجتمع على الادخار، أعلن بنك بوبيان عن طرح منتج جديد «حساب التخرج» الذي يهدف الى تشجيع العملاء على الادخار لتعليم الأبناء بطريقة فريدة ومبتكرة ومغطاة بتغطية تكافلية مقدمة من قبل شركة بوبيان للتأمين التكافلي. على مبلغ الوديعة الإجمالي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري ان حساب التخرج هو أحد الودائع الطويلة الأجل المخصصة لتعليم الأبناء والتي تتم وفقا لصيغة المضاربة وتتراوح فترتها بين 4 و18 عاما.

واضاف يهدف بنك بوبيان من خلال هذا المنتج الجديد الى مساعدة عملائه على توفير الأموال لتعليم الأبناء عند بلوغهم 18 عاما ويتم توزيع الأرباح بعد انتهاء مدة استحقاق الوديعة.

وحول آلية عمل الوديعة، قال عبدالله التويجري إنه يتم من خلال استقطاع مبلغ محدد بشكل شهري من العميل في الوقت الذي يتم فيه استثمار مبلغ الوديعة بعوائد تنافسية.

وأضاف أنه يتم تحديد مبلغ الاستقطاع القسط الشهري لوديعة حساب التخرج لكل من (رسوم قسط التأمين التكافلي وقسط الوديعة) بناء على عمـــر العميــل ومبلـــغ الادخار الكلي وفتـــرة حساب التخرج الزمنية المحددة المتفق عليها وعند استحقـاق الوديعة يمكن للعميل تحصيل المبلغ الكلي المدخر والحصول على أرباح على مبلغ الوديعة، إضافة الــى ذلـــك فــإن العميل سيحصــل على تغطية تأمينية كاملة من شركة بوبيان للتأمين التكافلي على إجمالي مبلغ الوديعة المدخر وذلك في حال عجز العميل عن الاستمرار في الوديعة في أحد الحالات المشمولة تتم تغطية كافة مبلغ حساب التخرج من قبل شركة بوبيان للتأمين التكافلي بالإضافة الى حصول المستفيد على المبلغ المدخر في الوديعة.

وأكد التويجري أن بنك بوبيان من خلال مثل هذه المنتجات والخدمات التي يقدمها للعملاء وأبنائهم انما يسعى الى المساهمة في تأمين مستقبلهم خاصة ما يتعلق بالجوانب التعليمية التي تعتبر من أهم استثمارات البشرية التي يحرص عليها المجتمع.

واضاف «يمثل التعليم هدفا أساسيا لجميع الآباء والأمهات الذين يتمنون دوما حصول أبنائهم على أعلى مستوى تعليمي الا أنه في بعض الأحيان يقف العائق المالي أمام تحقيق هذه الأمنيات».