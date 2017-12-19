نال بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، جائزتين، إحداهما عن أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد (البحرين)، والأخرى جائزة أفضل بنك إسلامي (البحرين)، من الجوائز المصرفية لعام 2017 لمؤسسة المصرفيين الدوليين ومقرها المملكة المتحدة، وتتنافس المؤسسات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذه الجوائز السنوية المرموقة.

وقد تم تسلم الجائزتين بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم، الذي أشار إلى أن الحصول على تقدير بهذا المستوى العالي في القطاع هو دليل إضافي على قوة تركيز البنك على العملاء.

وأضاف عبدالرحيم: تماشيا مع التزامنا بأن نصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد في المنطقة، فإن نموذج الأعمال لدى بنك الإثمار يركز على العملاء مع العمل المستمر على تجاوز توقعاتهم من خلال الابتكار وتوفير مستوى عال من الكفاءة.

وقد قمنا في البنك بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والتي خفضت أوقات انتظار العملاء والمدة اللازمة لاستكمال إجراءات تلبية طلبات التمويل مع تطبيق أحدث الأنظمة التي تحافظ على سرية المعلومات الخاصة.