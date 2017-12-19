الظهور الأول لشاحنة سيلفرادو 2019 سيكون في شهر يناير القادم خلال معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات

احتفالا بالذكرى المئوية الأولى لولادة شاحنات شفروليه، شهد اليوم لقاء الحاضر والمستقبل مع تقديم الجيل المقبل من شاحنة شفروليه سيلفرادو، بحضور بعض أعضاء نادي أساطير شاحنات شفروليه، وعدد من ملاك سياراتها الأكثر شغفا بالعلامة.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال ألان باتي، رئيس جنرال موتورز أميركا الشمالية ورئيس علامة شفروليه العالمية: «نحن نشعر بالإطراء لما يظهره مالكو شاحنات شفروليه من شغف.

ويعتمد العديد من المالكين على شاحناتهم في العمل والترفيه، حيث يقومون بتخصيص شاحناتهم بطرق مذهلة، وينقلون ولاءهم وشغفهم بشاحنات شفروليه من جيل إلى آخر.

ومن خلال احتفالية الذكرى المئوية الأولى لشاحنات شفروليه، فقد أردنا أن نكرم عملاءنا الذين جعلوا شفروليه جزءا من حياتهم، وأن نتيح لهم المشاركة في إطلاق 100 سنة أخرى من تاريخ شاحنات شفروليه».

وتتميز شاحنة «سيلفرادو 1500» 2019 بأنها جديدة كليا، وتستفيد من خبرات شفروليه العريقة في صناعة أكثر من 85 مليون شاحنة موثوقة مديدة العمر، وتستند إلى آراء أكثر من 7.000 شخص حول ما يرغبون به في شاحنتهم القادمة، وهو ما يشكل أوسع بحث حول رأي العملاء في تاريخ الشركة.

ويعزز التصميم القوي والعصري لشاحنة سيلفرادو 2019 تاريخ شفروليه الرائد في القطاع في مجال تصميم الشاحنات.

وقد تم بناء هذا الإرث الغني عبر عقود طويلة من الخبرة مع طرازات مهمة مثل شاحنات أدفانس ديزاين من حقبة الخمسينيات، وفئة C/K من حقبة الستينيات.

وقد أرست تلك الشاحنات معايير تصميم الشاحنات في أيامها، وتعد حاليا من أهم الشاحنات القديمة المرغوبة في السوق.

ولا شك أن الجيل المقبل من شاحنة سيلفرادو سيغير معالم قطاع الشاحنات من جديد، مع تصميم ثوري يحمل بصمة شفروليه الفريدة.

كما تتمتع سيلفرادو الجديدة بقدرات أكبر وأداء محسن. فعلى سبيل المثال، تم استخدام سبيكة ذات مستوى أعلى في أرضية الشاحنة الفولاذية فائقة القوة، مما ساهم في توفير أرضية أخف وزنا وأكثر عملية.

ويتضح هذا الاستخدام للمواد المتنوعة والتصنيع المتقدم في جميع زوايا الشاحنة، ليفضي إلى انخفاض كبير في إجمالي وزن السيارة وتحسين الأداء عبر العديد من المقاييس.

وسيتم طرح ثمانية طرازات من شاحنة سيلفرادو 2019 الجديدة، منها LT تريلبوس. وتدمج هذه الشاحنة معدات القيادة على الطرق الوعرة لحزمة Z71، فضلا عن إمكانية رفع التعليق حتى بوصتين.

وعلى عكس مجموعات الرفع التي يتم تركيبها بعد البيع، فإن تعليق تريلبوس خاضع بالكامل للاختبارات، ويتم التحقق من صحته من قبل شفروليه التي تقدم ضمانة له.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لشاحنة سيلفرادو 2019 في شهر يناير القادم خلال معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات في ديترويت، تماما بعد 100 عام من تسليم أول شاحنات شفروليه للعملاء.