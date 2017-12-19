600 % زيادة بقيمة التداولات شهرياً إلى أكثر من 12 مليون دينار

«بوخمسين» اشترت أكثر من 4 ملايين من أسهم «الدولي» بـ 2.5 مليون دينار

8.5 ملايين دينار قيمة عمليات بيع مقابل 3.7 ملايين للشراء

عودة عمليات الإثابة لموظفي «القرين» بـ 166 ألف دينار





شريف حمدي

رصدت «الأنباء» التداولات الشهرية للمطلعين وعملياتهم من الأسهم العادية سواء بيع وشراء، أو أسهم الإثابة والتحفيز التي يحصل عليها موظفو الشركات بموجب قرارات مجالس الإدارات كنوع من التحفيز للموظفين المميزين.

ولوحظ ارتفاع لافت في القيمة التي قفزت إلى 12.2 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي ارتفاعا من أقل من مليوني دينار في أكتوبر الذي سبقه بزيادة شهرية تجاوزت 600%

وتبين من خلال الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» أن تداولات المطلعين الشهر الماضي طغت عليها العمليات البيعية في مقابل العمليات الشرائية وتزامنت العمليات البيعية مع تراجعات متتالية لغالبية أسهم البورصة والتي اثرت بالسلب على اداء المؤشر السعري للسوق الذي انخفض 4.9% خلال تعاملات الشهر ليكون الأكثر انخفاضا بين مؤشرات الأسواق الخليجية وانخفض المؤشر الوزني الذي يعبر عن اداء الأسهم الأكبر بنسبة اكبر وصلت الى 5.1%

وأبرز نتائج الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية كالتالي:

ـ بلغت قيمة عمليات البيع في تعاملات المطلعين 8.5 ملايين دينار، تمت من خلال 8 عمليات بيع.

- بلغت قيمة عمليات الشراء 3.7 ملايين دينار، تمت من خلال 23 عملية.

- مثلت عمليات البيع قرابة 70% من إجمالي قيمة التعاملات مقابل 30% فقط لعمليات الشراء.

ويتضح من ذلك، أنه رغم زيادة عمليات الشراء مقارنة بالبيع، إلا ان ارتفاع قيمة عمليات البيع تؤشر إلى أن خيار المطلعين المؤثرين هو البيع أكثر من الشراء، وذلك بعد فترة الرواج التي شهدتها البورصة قبل ترقيتها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في سبتمبر الماضي.

٭ نفذت مجموعة بوخمسين عمليات شراء مكثفة خلال نوفمبر الماضي على سهم البنك الدولي، حيث قامت بـ 10 عمليات شراء استحوذت من خلالها على أكثر من 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 2.5 مليون دينار، وحسب أخر تحديث لكبار الملاك على موقع البورصة في 23 يوليو الماضي تبلغ حصة مجموعة بوخمسين في البنك الدولي 34.8%.

٭ شهدت تداولات الشهر الماضي، عودة صفقات أسهم إثابة الموظفين من خلال شركة القرين للبتروكيماويات، وأسهم الإثابة هي الأسهم الممنوحة من قبل الشركة للموظفين المميزين بأسعار أقل من السعر السوقي للسهم بالبورصة كنوع من التحفيز على الإجادة، وبلغ عددها 7 عمليات غلب عليها الشراء، وكانت بقيمة إجمالية 166 ألف دينار.

٭ تمت عملية بيع على سهم «هيومن سوفت» بقيمة 8 ملايين دينار، هي الأعلى من حيث القيمة، حيث باع فهد العثمان وهو رئيس شركة تابعة أكثر من مليوني سهم من أسهم «هيومن سوفت» بسعر 4 دنانير بإجمالي تجاوز 8 ملايين دينار، وهذه الصفقة وحدها تشكل نحو 65% من إجمالي قيمة تعاملات المطلعين الشهر الماضي.

٭ تنازل خلال تعاملات الشهر الماضي، عضو مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد محمد عبدالرحمن البحر عن 500 ألف سهم.

صفقة بقيمة «استكانة شاي»!!

لوحظ من خلال عمليات المطلعين خلال نوفمبر الماضي أنه تمت عملية تداول بقيمة دينارين فقط، وكانت هذه العملية على سهم أعيان العقارية، حيث باع عضو مجلس إدارة بالشركة 23 سهما بسعر 80 فلسا للسهم الواحد

ويثير ذلك النوع من العمليات الذي تكرر من قبل العديد من الاسئلة عن الهدف من اجراء شخص مطلع بمنصب عضو مجلس ادارة او مدير في احدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بقيمة لا تتخطى قيمة استكانة شاي او فنجان قهوة في احدى المحلات فهل تمثل له صفقة مهمة ام ان اجراءها يعتبر اشارة الى صفقة مهمة لا يعلمها أحد؟

وليست تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها اتمام صفقة بقيمة تثير التساؤلات تراوحت بين 10 - 40 دينارا على شركات مختلفة منها ما يعمل في مواد البناء والعقارات والخدمات، اختلفت القطاعات وتبقى الصفقات المثيرة حاضرة في كل الحالات