أحمد مغربي

قال مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت لـ«الأنباء» ان الشركة وقعت الاسبوع الماضي عقدا بقيمة 35.9 مليون دينار مع شركة «بي جي بي» الصينية لاجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد للمنطقة الغربية، وذلك في عقد يمتد لعام ونصف العام.

وذكر المصدر أن «بي جي بي» وهي شركة صينية متخصصة بالخدمات الجيوفيزيائية ومعظم أسهمها مملوكة من قبل شركة سي إن بي سي الصينية الحكومية، ستقوم بنقل المعدات والافراد الى موقع العمل في غضون 6 أشهر تميهدا لبدء عمليات المسح التي ستغطي المنطقة الغربية التي تطمح نفط الكويت اعادة اكتشافها من جديد.

وأشار المصدر الى أن «نفط الكويت» تريد اعادة تقييم مجموعة من الآبار القديمة الموجودة في المنطقة الغربية حيث تتأمل الشركة التوسع في عمليات الانتاج من تلك المنطقة في المستقبل لتحقيق استراتيجية الشركة في زيادة الانتاج الى مستوى 4 ملايين برميل في عام 2030.

تجدر الاشارة الى ان قيمة عقد «بي جي بي» تعادل 118.9 مليون دولار.

وانتهت «نفط الكويت» من أحد أكبر المشاريع الجيوفيزيائية المرتبطة بالمياه الضحلة في العالم، والمتمثل في مشروع المسح الاستكشافي ثلاثي الأبعاد لمنطقة جون الكويت والمناطق المحيطة بها، وقال المصدر ان الشركة تقوم حاليا بمعالجة البيانات.

وقد تولى التوقيع من جانب شركة نفط الكويت الرئيس التنفيذي جمال جعفر، وعن الجانب الصيني رئيس المؤسسة والعضو المنتدب تشو ليانغ.