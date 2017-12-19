ذكر التقرير أن أبرز مواطن القوة لدى البنك تتمثل في:

٭ قوة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية.

٭ متانة المصدات الوقائية لقاعدة رأس المال والقدرة على استيعاب الخسائر الائتمانية غير المتوقعة.

٭ استقرار قاعدة الودائع وتوافر مستويات سيولة جيدة.

٭ الاحتمالية العالية لحصول البنك على دعم نظامي وهو ما يعزز تصنيف ودائع البنك.

فيما عرض التقرير ابرز التحديات المصرفية وهي:

٭ انخفاض مستوى القروض المتعثرة، إلا أن هناك مخاطر عالية للائتمان تعكسها نسب التركزات الائتمانية العالية.

٭ مستوى الربحية الصافية مقيد بحجم المخصصات الكبيرة.

٭ تركز قاعدة التمويل المرتبطة بشكل كبير بالودائع من الجهات الحكومية.