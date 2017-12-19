ذكر التقرير أن أبرز مواطن القوة لدى البنك تتمثل في:
٭ قوة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية.
٭ متانة المصدات الوقائية لقاعدة رأس المال والقدرة على استيعاب الخسائر الائتمانية غير المتوقعة.
٭ استقرار قاعدة الودائع وتوافر مستويات سيولة جيدة.
٭ الاحتمالية العالية لحصول البنك على دعم نظامي وهو ما يعزز تصنيف ودائع البنك.
فيما عرض التقرير ابرز التحديات المصرفية وهي:
٭ انخفاض مستوى القروض المتعثرة، إلا أن هناك مخاطر عالية للائتمان تعكسها نسب التركزات الائتمانية العالية.
٭ مستوى الربحية الصافية مقيد بحجم المخصصات الكبيرة.
٭ تركز قاعدة التمويل المرتبطة بشكل كبير بالودائع من الجهات الحكومية.