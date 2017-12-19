أعلنت شركة بيت رساميل للاستثمار المحدود، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، عن استكمال ترتيب صفقة الاستحواذ على عقار سكني في إمارة دبي بالإمارات، حيث بلغت قيمة الصفقة حوالي 53 مليون درهم (حوالي 4 ملايين دينار) وذلك وفق هيكلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقع العقار الذي تم ترتيب الاستحواذ عليه في منطقة «جبل علي» الصناعية وهي المنطقة المخصصة للنشاط التجاري والصناعي.

ويتميز العقار المخصص لسكن العمال بقربه من موقع معرض إكسبو 2020 ومطار دبي العالمي الجديد بالإضافة إلى كونه مبنى جديدا حيث تم الانتهاء من أعمال التشييد في عام 2017.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت رساميل للاستثمار المحدود، الذراع الاستثمارية لشركة رساميل للاستثمار، راشد الراشد إن عملية ترتيب الاستحواذ شكلت فرصة استثمارية مهمة بما أنه من المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار عائدا نقديا سنويا 10%، مع معدل عائد داخلي متوقع 12%.

وأضاف الراشد أن منطقة جبل علي الصناعية تستفيد من المشاريع الضخمة التي يجري تطويرها في جنوب دبي مثل موقع معرض إكسبو 2020 الذي من المتوقع أن تستضيفه مدينة دبي في عام 2020 ومطار مكتوم الدولي وغيرها.

كما تملك العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة مكاتب عمل ومصانع ومحلات وأماكن إقامة لموظفيها وعمالها في المنطقة.

وقال الراشد نحن سعداء بنجاح هذه الصفقة التي جذبنا إليها انتعاش السوق العقاري في دبي ومعدلات الطلب المرتفعة على سكن العمال بسبب ما تشهده دبي من طلب متنام على العقار، مؤكدا أن الشركة تبحث بشكل متعمق دائما عن الفرص الاستثمارية التي توفر عوائد مجزية في ظل الظروف الاقتصادية القائمة والمليئة بالتحديات مع التركيز بالدرجة الأولى على تأمين استثمارات عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.