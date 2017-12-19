قطاع صناعة البناء يعاني من تعقيدات كثيرة تتعلق بتأخر منح التراخيص

وفائي: المعرض واكب آخر مستجدات صناعة البناء من تقنيات وتطورات





يوسف لازم

قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية، عادل الصبيح، إن الكويت وعلى امتداد 10 سنوات مقبلة على مشاريع تنموية كثيرة وكبيرة، خصوصا في مجال البناء والإنشاء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قطاع صناعة البناء مازال يعاني من تعقيدات كثيرة تتعلق بتأخر منح التراخيص، وكثرة الإجراءات، وعدم توفر الحماية الجزئية من التنافس غير الشريف.

وأكد الصبيح على هامش الحفل الذي أقيم أول من أمس، لتكريم للرعاة والمشاركين في الدورة السابعة من معرض الصناعات والبناء، والذي امتد من 11 حتى 14 ديسمبر الجاري، أنه لا بد أن الدولة أن توفر للمصانع المحلية هامشا من التشجيع وتسهيل التراخيص، إلى جانب توفير الأراضي للمستثمرين الوطنيين، بالإضافة إلى ضبط الجودة، والذي يحمي هذا القطاع من الإغراق، ويحفظه على مدى سنوات ممتدة.

ودعا الصبيح الحكومة إلى إبرام عقود مستقبلية مع مصانع مواد البناء الوطنية لإعطائهم مؤشرات استقرار وطمأنينة على المدى البعيد، وتحفيزهم على زيادة إنتاجهم لاستيعاب عدد المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، وتجنيبهم الخسائر في حال تعثر بعض المشاريع أو توقفها.

وذكر أن معرض الصناعات والبناء بدورته السابعة، والذي أقيم بمشاركة أكثر من 70 جهة متخصصة في قطاع البناء والتشييد من القطاعين الحكومي والخاص، كان مميزا هذا العام من جهة الشركات المشاركة ومستوى المواد المعروضة وتنوعها.

ولفت إلى أن المعرض يهدف إلى تقديم أحدث منتجات البناء على مستوى العالم وأحسنها جودة ويفتح المجال للمواطنين للاطلاع على مختلف الخيارات المتوافرة أمامهم لبناء بيوتهم.

وأوضح الصبيح أن إقامة أي نوع من أنواع مشاريع البناء والتنمية، يجب أن يقابلها صناعة بناء مكافئة داخل البلد، مشيرا إلى أن مواد البناء عادة ما تكون ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم، ويصعب تصنيعها في مكان بعيد ونقلها إلى موقع الإنشاء.

وأكد أن صناعة البناء قضية مهمة لكل دولة، لأنها تستخدم مواردها الأولية في إنتاج مواد البناء في الدرجة الأولى، في حين أن المواد المستوردة تكون في حقيقتها مكملة وليست عنصرا أساسيا في البناء.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لشركة «إكسبو تاج» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، داليا وفائي، إن معرض الصناعات والبناء السابع، استطاع أن يوفر كل احتياجات المواطنين من مستلزمات البناء والتشييد والديكور، بما يواكب آخر مستجدات هذه الصناعة من تقنيات وتطورات.

وأضافت أن المعرض هذا العام امتاز بطرحه أفكارا جديدة، لاسيما مع وجود أبرز الشركات المتخصصة التي تقدم كل ما تحتاج اليه مراحل عملية البناء، وأحدث وأرقى منتجات التشطيبات والديكور التي تتوافق مع ذوق الـمواطن الكويتي، معربة عن بالغ سعادتها للنجاح الباهر الذي حققه المعرض في الدورة الحالية، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الجهات الحكومية كافة وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة لهذا التجمع الوطني السنوي الكبير والمهم ونجاح ورش العمل التي شرحت للمواطنين كيفية طرق البناء للعديد من مراحل البناء.

وفي ختام الحفل، قام تم تكريم الجهات والشركات الراعية والمشاركة وتسليمهم الدروع التذكارية تقديرا لجهودهم ودعمهم في نجاح المعرض.

الرعايات البلاتينية

تم خلال الحفل تكريم الرعاة البلاتينيين للمعرض، وهم شركة الصناعات الوطنية، وبيت التمويل الكويتي، والشركة المتحدة لصناعات الحديد، وأسيكو للصناعات، ومجموعة وليد الجابر، ومطابخ الفارسي، ومجموعة الدوسري، وبرافو هومز للمقاولات العامة للمباني.

الرعايات الذهبية

وبعد ذلك، تم تكريم الشركات صاحبة الرعاية الذهبية للمعرض، وهي «أحمد إبراهيم الصراف للتجارة العامة والمقاولات»، و«أحمد إبراهيم الصراف للأثاث والمفروشات»، وشركة كويت أرك للمطابخ، وشركة مركز الديكور، والرفاعي للزجاج، وشركة الكثبان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، ومؤسسة الكويت التقدم العلمي، و«جي كي سمنت ووركس»، و«توب دوور»، و«بنسل ديزاين»، وشركة عربي، و«دار ماس للاستشارات الهندسية»، ومجموعة نعمة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات، و«أفكا لمقاولات التكييف»، و«FAK Group».