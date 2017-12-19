الهاشل: البرنامج مشروع تنموي لتطوير الكوادر الوطنية





قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل إن المعهد سيقوم، وللسنة التاسعة على التوالي، بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، بتقديم برنامج خاص لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 27 يناير إلى 1 فبراير 2018.

وأوضح الهاشل أن البرنامج هو أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي يتولى تنظيمها معهد الدراسات المصرفية، وذلك بهدف تطوير الكوادر الوطنية، والتي تمثل القيادات التنفيذية عصبها الحيوي.

وأضاف أن هذا البرنامج عقد للمرة الأولى في 2010 بالكويت، حيث اقتصرت المشاركة في حينه على بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية الأعضاء في معهد الدراسات المصرفية.

ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، وبغية تعزيز أوجه الاستفادة من هذه التجربة، فقد تم الاستمرار في تقديمه سنويا منذ 2011 على مستوى دول مجلس التعاون.

وقد عزز هذا التوجه نحو تقديم البرنامج على مستوى دول مجلس التعاون رغبة مماثلة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال، وذلك لتوسيع نطاق البرنامج ليكون برنامجا إقليميا.

وذكر المحافظ أن البرنامج يعقد بالتناوب كل عام في إحدى دول مجلس التعاون، حيث عقد عام 2015 في الكويت.

وقد شارك في هذه البرامج - إلى جانب بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية - مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الخليجية. أما بالنسبة للبرنامج القادم لعام 2018 فسيعقد في دبي - دولة الإمارات العربية -.

وبين أن التواصل مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال قد بدأ منذ عام 2009، موضحاً أن البرنامج الذي تقدمه كلية هارفارد للعام التاسع على التوالي يعتبر أول برنامج خاص تقدمه الكلية على مستوى دول الخليج، حيث ان الكلية تنتقي، بعناية وبناء على اعتبارات عديدة، المشاريع التي تنفذها خارج مقرها في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية. وذكر المحافظ أن رغبة الكلية في مواصلة العمل مع معهد الدراسات المصرفية في الكويت هي دليل على نجاح هذا التعاون المتميز بين الجهتين.

وفيما يخص تصميم البرنامج، فقد أفاد الهاشل بأن محتوى البرنامج القادم الذي ستنفذه كلية هارفارد في عام 2018، سيقدم تحت عنوان «قيادة تنفيذ الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية» (Leading Strategy Execution in Financial Services)، ويتكون من محورين هامين هما «الإدارة الإستراتيجية» و«القيادة».

وفيما يخص مدة البرنامج فهي ستة أيام تعقد خلال الفترة من 27 يناير إلى 1 فبراير 2018، ويستهدف المدراء التنفيذيين من مستوى مديري الإدارات أو ما يعادله على الأقل.