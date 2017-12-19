أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) في بيان صحافي أمس عن نجاح عملية الاستحواذ على استثمار جديد في الولايات المتحدة والذي يضم عقارات مكاتب في ضواحي شيكاغو، وذلك في صفقة بلغت قيمتها حوالي 150 مليون دولار.

وأضاف البيان أن توقيع الصفقة تم بالشراكة مع شركة CrestLight Capital وLicoln Property، حيث تعتبر Lincoln Property واحدة من أكبر شركات إدارة العقارات في الولايات المتحدة اذ تقوم بإدارة 356 مليون قدم مربعة، كما تعتبر ثاني أكبر مدير للأصول العقارية بالولايات المتحدة وتدير أصولا بقيمة 30 مليار دولار.

وبالإضافة إلى عملها كمدير للأصول والعقارات، فإن شركة Lincoln property وCreslight Capital شاركت في الاستثمار مع مجموعة جي إف إتش مع الحفاظ على المصالح المشتركة بين الطرفين.

وتعتبر العقارات المستحوذ عليها من الدرجة الأولى بين عقارات الضواحي في سوق شيكاغو، وهي تتألف من عقارين متوسطي الارتفاع مع طابقين لمواقف السيارات على مساحة 25 فدانا.

وتم بناء العقارات وفقا لأعلى المعايير المؤسسية وتم تجهيزها بناد صحي كامل الخدمات ومسبح ومرافق لعقد المؤتمرات ومطاعم بالاضافة لمركز لرعاية الأطفال أثناء النهار. وبالإضافة إلى الموقع والإطلالة المميزة وسهولة الوصول إلى المرافق المجاورة، تتميز الأبنية بواجهات من الغرانيت الأخضر والزجاج الأخضر أيضا.

ويتألف هيكل الأبنية من إطار فولاذي محيط مع طبقات اسمنت مسلح خفيف فوق أرضيات حديدية مموجة. وأول ما يشاهده الزائرون إلى هذه الأبنية هو تلك الردهة ذات الطوابق الخمسة الرائعة والمبنية من الفولاذ والزجاج. وبفضل هذا الموقع المميز في السوق، فإن هذه العقارات تمتلك قاعدة دائمة من المستأجرين.

ويقدم هذا الاستثمار لمجموعة جي إف إتش ومستثمريها فرصة للوقوف على التحركات الإيجابية في سوق العقار الأميركي، وبالخصوص، التوجه المتصاعد نحو مكاتب الضواحي التي تقدم مساحات أكبر وفق مخططات حديثة ومرافق قريبة.

وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس عن سعادته بالإعلان «عن استثمار رئيسي آخر في سوق العقار الأميركي ضمن محفظتنا المتنامية وسجلنا الناجح في هذا السوق.

ونحن سعداء بشكل خاص لقيامنا بهذا الاستثمار بالشراكة مع شريك عالمي، وهو ما سيضمن مضاعفة العوائد وعوائد التخارج من هذا الاستثمار. سوق المكاتب في القطاع العقاري في الولايات المتحدة يقدم لنا تنوعا إضافيا وانتشارا للمجموعة ومستثمريها. هذه الصفقة هي استمرار لاستراتيجيتنا في الاستحواذ وتقديم فرص مميزة وذات عوائد مرتفعة لمستثمرينا».