تعتزم السعودية الإعلان عن موازنتها الجديدة اليوم، وفي هذا السياق أصدرت «بلومبيرغ إيكونوميكس» حول العوامل الرئيسية التي يجب الاطلاع عليها بالموازنة الجديدة، حيث يقول كبير الخبراء الاقتصاديين في الشرق الأوسط في بلومبيرغ إيكونوميكس زياد داود، ان الموازنة الجديدة ستشمل 4 عوامل رئيسية، هي:

٭ التقدم في تعديل أوضاع الضبط المالي: المتغيرات الرئيسية هو العجز في الميزانية، والإنفاق، والإيرادات غير النفطية.

٭ الأحجام النسبیة لتدابیر التقشف والتحفیز: المتغیرات الرئیسیة في زیادة الإنفاق، والإیرادات غیر النفطیة، والإعلان عن دعم الوقود.

٭ افتراض سعر للنفط: المتغيرات الرئيسية هي عائدات النفط، والإعلانات عن دعم الوقود.

٭ التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي: المتغيرات الرئيسية هي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، والإنفاق، والإيرادات غير النفطية.

وعلق داود على إعلان الميزانية المقبلة، قائلا: «كان اتجاه السياسة المالية السعودية في السنوات الأخيرة معروفا، وهو الالتزام بالتقشف. وكان السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو حجم التخفيضات في الإنفاق أو توقيت الضرائب الجديدة.

ولكن بالنسبة لعام 2018، فإن الموقف المتوقع لسياسة الحكومة ليس واضحا بعد وسنكتشف مع إعلان الميزانية إذا ما كان التقشف سيـفـسـح الـمـجـال أخـيرا للتحفيز».