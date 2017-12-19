كشفت بيانات نشرت حديثا على الموقع الرسمي لوزارة المالية، بلوغ عجز الموازنة الكويتية في الثمانية أشهر الاولي من العام المالي 2017-2018 بعد تحويل احتياطي الأجيال بلغ 2.4 مليار دينار.



واظهرت البيانات وصول اجمالي الإيرادات 9.8 مليار دينار فيما بلغ المصروفات 9.97 مليار دينار ونحو 1.27 مليار دينار في حكم المصروف لم يتم اثباتها بسبب عدم اكتمال الدورة المستندية لها.



وبلغ احتياطي الأجيال القادمة خلال الفترة من ابريل وحتى نهاية نوفمبر 2017 نحو 983.1 مليون دينار.



وتتوقع الكويت بلوغ اجمالي الايرادات في موازنة السنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل 13,3 مليار دينار، وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19,9 مليار دينار بعجز 6,6 مليار دينار مليار دينار قبل تحويل احتياطي الأجيال و7.9 مليار دينار بعد تحويل الاحتياطي.



قدرت الموازنة سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل في الميزانية وحجم انتاج 2.8 مليون برميل يوميا.