البرنامج ركز على قيادة الأداء عبر خلق فرق عمل ذات كفاءة عالية وحس قيادي

نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) برنامجا متقدما عن القيادة عالية الأداء، مصمم خصيصا للمناصب القيادية والإدارة التنفيذية في البنك، حيث يعد البرنامج حلقة في سلسلة برنامج تطوير القياديين في المؤسسات بهدف دفع الأداء وتحسينه بشكل فعال.

واستمر البرنامج الذي قدمته جامعة IMD السويسرية لمدة 3 أيام، ركز خلالها على موضوع القيادات عالية الأداء، وهدف إلى تمكين المشاركين وتعزيز مهاراتهم القيادية في بناء فرق عمل ذات إنتاجية عالية تتمتع بمهارات مواجهة التحديات ووضع أفصل الحلول.

وافتتح الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك»، مازن الناهض، البرنامج الذي عقد في فندق ومنتجع هيلتون الكويت، وقدمه كوكبة من البروفيسورات والشخصيات القيادية العالمية أمثال البروفيسور مايكل ياجزي والدكتور أناند ناراسيمان.

واشتمل البرنامج على عدة مواضيع مهمة أبرزها تطوير التفكير الاستراتيجي وشبكة القدرات القيادية عبر حالات متنوعة تضمنت جلسات محاكاة وانشطة مختلفة اخرى لتوظيف نقاط القوة ومقومات النجاح.

وركز البرنامج على قيادة الأداء عبر فريق عمل من خلال خلق فرق ذات كفاءة عالية وحس قيادي لبناء شبكة قوية من القيادات ذات الأداء المتوازن العالي. ويعد البرنامج حلقة في سلسلة تتضمن 3 أجزاء في برامج القيادة والتي سيتم تنظيمها تباعا في عام 2018، ويساهم البرنامج في تعبئة الطاقات وخلق مناخ عمل يعزز التواصل والتمكين والثقة والمشاركة والتعاون أثناء بناء الشبكة.

وكان للبرنامج الذي تكلل بالنجاح بفضل هيكله الذكي، زخما قويا من قبل المديري التنفيذيين والقياديين في البنك، حيث كان الجميع قادرا على التعرف على مسار تغيير مساهمة الشبكة الخاصة به، وكيف يمكن للعمل في فريق أن يساهم ويقود الى النجاح.

وتعتبر جامعة IMD السويسرية من أعرق الجامعات المتخصصة في القيادة والتغيير وخلق الانطباعات الإيجابية طويلة الأجل، وتحويل المؤسسات.