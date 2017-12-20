الفعالية تضمنت أنشطة ثقافية هدفت إلى إثراء المهارات اللغوية لدى الأطفال

رعت شركة زين الكويت فعاليات مبادرة #بالعربي التي نظمتها مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتـوم للمعرفة ممثلة بسفارة دولة الإمـارات العربية المتحدة لدى الكويت، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الفعالية قد شهدت حضور الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان والمدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سيف المنصوري والمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل، حيث جاءت رعاية زين من منطلق حرصها على دعم مختلف الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالعمل الثقافي، وخاصة تلــك التي تهتم بنشر وتشجيع استخدام اللغة العربية والاحتفاء بها على المستويين المحلي والعالمي.

أنشطة ثقافية

وبينت زين أن الفعالية تضمنت مجموعة من الأنشطة الثقافية التي هدفت إلى تنمية وإثراء المهارات اللغوية لدى الأطفال، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفقرات الهادفة التي شملت فقرة قراءة القصص القصيرة باللغة العربية الفصحى وفقـــرة القـــراءة الحرة للكتب والقصص العربية وفقرة الخط العربي والتلوين وفقرة تعلم مهارات اللغة العربية بالأفلام المرئية وغيرها.

وأكدت الشركة أن دعمها لهذه المبادرة تبرز مدى التزامها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، فالشركة حريصة على تفعيل الجانب الثقافي لديها كونها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة، ولما للثقافة والإبداع من تأثير كبـــير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، وتسعى من خلالـــه إلــى التواصـــل مع أكـبر عدد ممكن من مختلف الشرائح، وهي هنا تمارس دورها الريادي في التفاعل مــع المنتديات الفكرية والثقافية والإعلامية العديدة.

يذكر أن مبادرة بالعربي هي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وهي مبادرة سنوية تمتد فعالياتها على مدار عدة أيام تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وتم إطلاق الدورة الأولى منها في العام 2014 بهدف تشجيع المستخدمين العرب على استخدام لغتهم الأم عبر الإنترنت، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ودعم التطبيقات والمواقع العربية حتى تصل إلى أكبر عدد من المستخدمين العرب.