أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 10إلى 14 ديسمبر 2017.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل، والفائزون هم: إبراهيم خليل الرامزي، فاضل عباس الأمير، سيف عثمان محمد خان، حيدر حسين أحمد دشتي، أنور عثمان مشاري العنجري، سوريا ابراهيم غازي، محمد نوري علي الظبيري، فهد محمد الحربي، وديان فلاح العازمي، هنادي عبدالعزيز الدوسري.

وسيجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.