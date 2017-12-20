الخدمة تسهل عملية تحصيل الأموال لعملاء البنك وتتمتع بأعلى معايير الحماية والأمان

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إضافة خدمة إلكترونية جديدة ومجانية لباقة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملائه عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهي خدمة الدفع الفوري «InstaPay».

وفي تعليقها على الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أضافها البنك لخدماته الإلكترونية المتعددة، قالت سحر الرميح مدير عام بالوكالة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ومدير عام قطاع الائتمان التجاري في البنك التجاري الكويتي: يحرص البنك التجاري على مواكبة التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالخدمات الإلكترونية والرقمية التي تطرحها البنوك.

ومن هذا المنطلق، كان البنك سباقا بطرح خدمة «InstaPay» الإلكترونية المميزة، وتابعت الرميح مبينة انه بإمكان أي من عملاء البنك التجاري أن يقوم بتحصيل أي مبالغ من أي شخص يحمل بطاقة بنك محلي بكل سهولة، وذلك من خلال الدخول إلى موقع «التجاري أونلاين» أو تطبيق «التجاري موبايل» على مدار 24 ساعة.

وأضافت الرميح قائلة إن هذه العملية ستكون على شكل رسالة نصية تصل إلى الشخص الذي سيقوم بالسداد وعند موافقة الشخص سيتم التحويل إلى بوابة الدفع الإلكترونية «K-NET»، حيث يمكن له التسديد من أي بطاقة سحب آلي للبنوك المحلية، وبعد نجاح العملية يتم إيداع المبلغ المحصل في حساب عميل البنك التجاري مباشرة بكل أمان.

وأردفت الرميح أن الخدمة ستسهل عملية تحصيل الأموال لعملاء البنك وتتمتع بأعلى معايير الحماية والأمان ومتوافرة على مدار الساعة وتتيح تحصيل الأموال بمعدل 2000 دينار يوميا مما يوفر على العملاء الجهد والوقت، مبينة ان البنك التجاري دائما قريب من عملائه من خلال فروعه المنتشرة في كل أرجاء الكويت ومن خلال قنوات الخدمة الإلكترونية المتوافرة للعملاء، ويسعى دائما لتقديم كل ما هو مميز من عروض وخدمات بأعلى مستوى لهم، مشيرة الى ان إرضاء العميل هدف ينشده البنك دوما وهو ما يجعله حريصا على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء بشكل عام والخدمات الإلكترونية بشكل خاص.

واختتمت الرميح حديثها موجهة الدعوة لجمهور العملاء للتعرف على هذه الخدمة الإلكترونية «InstaPay» وكذلك العديد من الخدمات والعروض التي يقدمها التجاري لعملائه عن طريق زيارة الموقع الرسمي للبنك، أو من خلال الاتصال على خدمة العملاء، حيث يقوم موظفو مركز الاتصال بالرد على كل استفسارات العملاء على مدار الساعة، وكذلك يمكن للعملاء متابعة أحدث العروض والخدمات على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.