تشهد طرقات المدن كثيرا من حالات الازدحام والاختناقات المرورية أثناء موسم الأعياد، لا سيما أن الآلاف يغتنمون هذه الفترة للابتعاد عن صخب العمل ونيل قسط من الراحة بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.

وصحيح أنه موسم للاحتفال والمباهج، لكنه أيضا فترة ينبغي فيها على السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، نظرا للارتفاع الذي تشهده معدلات حوادث الطرق والوفيات والإصابات خلال الموسم. وتتضمن بعض مسببات هذه الحوادث الازدحامات المرورية والنعاس والتوتر.

وحرصا منها على مساعدتكم للوصول بسلامة إلى أحبائكم، تقدم لكم فورد خمس نصائح للقيادة الآمنة خلال رحلتكم إلى المنزل:

تأكدوا من جاهزية السيارة: قبل الانطلاق في رحلتكم، هناك بعض النقاط الأساسية التي يجدر بكم تفقدها لضمان جاهزية سيارتكم للمسافات الطويلة.

فقبل الانطلاق، تفقدوا مستويات الزيت وسائل غسيل الزجاج وضغط الإطارات، واحرصوا أيضا على ملء خزان الوقود، وبوسع نظام الملاحة SYNC 3 في سيارات فورد إرشادكم تلقائيا إلى أقرب محطة عند انخفاض مستوى الوقود في السيارة. وإذا كنتم مسافرين بصحبة أطفالكم، تأكدوا من وضعهم لحزام الأمان واستخدموا مقاعد الأطفال الملائمة لأعمارهم.

خططوا رحلتكم: احرصوا على تخصيص وقت إضافي لرحلتكم، فوقوع حالات التأخير أمر شبه مؤكد في الرحلات الطويلة نظرا لأن الطرقات ستعج بآلاف المسافرين مثلكم. ولذلك، من شأن تخصيص الوقت الإضافي أن يساعدكم في الحفاظ على هدوء أعصابكم خلال القيادة، كما سيتيح لكم التوقف للاستراحة خلال الرحلة. وتذكروا دوما أن الطريق الأقصر ليس بالضرورة هو الأسرع، فاعملوا على تجنب الطرقات الأكثر عرضة للازدحام في ساعات الذروة.

احزموا أمتعتكم بذكاء: تأكدوا من وجود كمية كافية من مياه الشرب والطعام ومستلزمات الإسعافات الطبية والمناديل الورقية، واصطحبوا معكم الوسائل الترفيهية مثل الموسيقى، والألعاب للأطفال.

وزعوا المهام: تعتبر القيادة لمسافات طويلة متعبة للغاية، ولذلك ننصحكم بأخذ استراحات متكررة وتبادل القيادة مع أحد المرافقين إن أمكن. كما أنه يتقن البعض التعرف على الطرق، بينما يعجز آخرون عن قراءة الخرائط مهما حاولوا، فاحرصوا على معرفة مهارات المرافقين ووزعوا المهام حسب مهارة كل مرافق وخياراته المفضلة.

حافظوا على هدوء أعصابكم: عند ازدياد التوتر، تذكروا أن جميع السائقين حولكم يحاولون الوصول لمنازلهم ولقاء أحبائهم. فلن يساعد فقدان السيطرة على أعصابكم في تحسين الوضع. خذوا نفسا عميقا واستعيدوا هدوءكم وتذكروا أن موسم الأعياد فترة يجدر بنا عيشها بسعادة وألفة.