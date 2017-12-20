البابطين: الشراكة تأكيداً على إيماننا بامتلاك «إريكسون» المؤهلات والقدرات التي تمكنها من تنفيذ هذا المشروع

درغام: سنتمكن من إطلاق المدن الذكية حول الكويت بهدف تلبية احتياجات المواطنين والشركات الذكية عبدالرحمن خالد

تأكيـــــــدا على دورها الريادي في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، وقعت Ooredoo مذكرة تفاهم مع شركة إريكسون في مجال حلول إنترنت الأشياء.

ويشمل الاتفاق تعزيز الإنترنت في جميع المدن الكويتية، كما يهدف المشروع الى رفع قدرات مسرع إنترنت الأشياء من إريكسون في مجال التنقل، والسلامة العامة والقطاعات المتطورة.

وقال المدير التنفيذي الأول لقطاع مبيعات الشركات والهيئات الحكومية في Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين: «يسرنا التعاون مع اريكسون كشريك في مجال التحول الرقمي، حيث تمتلك هذه الشركة خبرة كبيرة في مجال تقديم الحلول المتقدمة في مجالات إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومــــات والاتصالات، وتعد هذه الشراكة تأكيدا على إيماننا بامتلاك إريكسون المؤهلات والقدرات التي تمكنها من تنفيذ هذا المشروع ضمن شبكتنا على أتم وجه».

وقال محمد درغام، رئيس إريكسون في شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لشركة Ooredoo: «نحن في اريكسون نسعى جاهدين للاستفادة من خبراتنا وقدراتنا في مجال مسرع إنترنت الأشياء والتعاون في مجال الحلول المتقدمة مع شركة Ooredoo والتي بدورها ستساهم في تقديم أفضل الحلول لعملائها.

وسنتمكن عبر هذه الشراكة من إطلاق المدن الذكية حول الكويت بهدف تلبية احتياجات المواطنين الكويتيين والشركات الذكية على النحو الأفضل».

يذكر ان Ooredoo أطلقت ممثلة بقطاع منتجات الشركات والمؤسسات Ooredoo Business، مؤتمر ومعرض إنترنت الأشياء IoT، وذلك في فندق الجميرا من 19 حتى 21 الجاري بمشاركة ورعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء، ومنظمة IoT Asia الإقليمية المعنية بتكنولوجيا الأشياء.

ويسلط المؤتمر والمعرض الضوء على تكنولوجيا الأشياء وكيفية تبني هذه النمط الجديد في استخدام تكنولوجيا الاتصالات للاستفادة منه في قطاعات الصحة والنقل العام والخدمات وغيرها من القطاعات على مستوى المؤسسات والأفراد.

كما يساهم المؤتمر في تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع المميز والمتوقع أن يكتسح قطاعات الاتصالات والخدمات بحلول 2020، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة ومميزة في هذا القطاع.

ويضم برنامج المؤتمر الممتد على مدار 3 أيام نخبة من المتحدثين في مختلف القطاعات والذين يسلطون الضوء على تجاربهم الشخصية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض أطر التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في خدمة العملاء والمستخدمين لهذه التكنولوجيا.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن إقامة هذا المؤتمر ما هو إلا تأكيد على التزام الشركة وإيمانها الراسخ بدورها الأساسي في ريادة قطاع الاتصالات.

وأفادت الشركة في بيانها: «إيمانا منا بقيمنا الأساسية في الشركة، وهي الاهتمام والتواصل والتحدي، نرى أنه من الضروري تبني أنماط الاستخدام الجديدة لتكنولوجيا الاتصالات، حيث ان هذا القطاع يتسم بسرعة الوتيرة، واستطاع القطاع خلال فترة بسيطة أن يصبح أحد العناصر الداعمة لكثير من القطاعات الأساسية».

هــــذا، وتلتزم Ooredoo الكويت خلال مختلف قطاعاتهم بأهمية تبني أحدث أنماط الاستخدام، إيمانا منها برسالتها الأساسية وهي إثراء تجربة العملاء، لاسيما من خلال تبني الحياة الرقمية.