تأمين شامل ذهبي وحماية صبغ السيارة وتظليل النوافذ وتسجيل المرور مجاناً

كشفت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات «نيسان» في الكويت، عن سيارة «نيسان باترول» 2018 في الكويت، والتي تأتي مع باقة مميزة وحصرية في هذا الموسم لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، ويمكن امتلاك سيارة «نيسان باترول» الجديدة ابتداء من 17499 دينارا فقط.

وتقدم نيسان البابطين باقة مميزة عند امتلاك نيسان باترول 2018 تشمل الباقة تأمينا شاملا ذهبيا لمدة عام، وتأمين ضد الغير، وحماية صبغ السيارة وتظليل النوافذ، وتسجيل المرور مجانا بالإضافة إلى 5 سنوات كفالة غير محددة المسافة.

ويأتي بطل كل الدروب «نيسان باترول 2018» بمحرك «V8» بقوة 400 حصانا سعة 5.6 لترات، ونظام حقن الوقود المباشر ونظام الدفع الرباعي لكل الأوضاع وتقنيات إضافية، ما يتيح للسائق السيطرة الكاملة على السيارة. كما تم تجهيزه بمقصورة داخلية ومقاعد من الجلد وديكور من الخشب والكروم، التي تأتي لتضفي الراحة ولتلبي جميع الأذواق.

وتجدر الإشارة إلى أن «نيسان باترول» جهزت بالعديد من الخصائص والتقنيات لمزيد من الترفيه، وأبرزها نظام ترفيه مع مشغل أقراص «DVD» وشاشات قياس 8 إنشات لركاب مقاعد الصف الثاني ونظام ملاحة متطور.

وتدعو «نيسان البابطين» عملاءها لزيارة صالات عرضها في الري والأحمدي، لمعرفة المزيد واستكشاف تجربة قيادة فريدة من نوعها، توفرها لك «نيسان باترول 2018» في رحلاتك.