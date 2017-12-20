كاين و911 جي تي2 آر إس وباناميرا سبورت توريزمو من أهم الطرز التي ستصل في 2018

تألق العام 2017 بالعديد من الإنجازات اللافتة لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ شهد حملة غير مسبوقة من تقديم الطرازات تم بموجبها الإعلان عن عدة سيارات بورشه رياضية جديدة، ما وفر خيارات متنامية للعملاء في المنطقة.

بناء على ذلك، شهد العام الماضي وصول الجيل الجديد من «باناميرا»، الذي تألق بنسخة القمة «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» الجديدة الأسرع ضمن هذه العائلة.

كما أضيفت نسخــــات جديدة إلى بورشه 911 الأسطورية، تمثلت في طرازات «911 جي تي إس» وطرازي «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» و«911 جي تي3».

بالإضافة إلى ذلك، بدأ وكلاء بورشه عبر الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في تلقي الطلبات على طرازات جديدة أخرى ستصل مطلع العام 2018، وتشمل الجيل الثالث من «كاين» المرتقب بشدة، «911 جي تي2 آر إس» محطمة الأرقام القياسية، «باناميــرا سبورت توريزمو» الجديدة بالكامل، إلى جانب طرازي «718 جي تي إس» و«911 كاريرا تي» المنقحة.

وتعليقا على إنجازات بورشه في هذا العام، قال ديش بابكي، الرئيس التنفـيذي لدى بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: برهنـت بورشه في العام 2017 عن قدرتها الفذة على الارتقاء بسياراتها، لتكون النتيجة أوسع تشكيلة من السيارات الرياضية في تاريخنا.

فكل طراز جديد قدمناه أو سنقدمه خلال الأشهر القليلة القادمة، يتألق بأداء رياضي مذهل ويزخر بمورثات بورشه التصميمية العريقة، ما يكسبه جاذبية متألقة ضمن فئته. لم نسع يوما وراء أرقام المبيعات فحسب، بل أيضا إلى تطوير سياراتنا الرياضية على الدوام حرصـــا منا على تلبية متطلبات عملائنا ورغباتهم.

وقد نتجت عن تلك المقاربة استجابة إيجابية ملحوظة من هواة بورشه في المنطقة للجيل الثاني من «باناميرا»، هذا مع تنام متواصل في شهرة «مكان».

على صعيد آخر، شهد العام 2017 اختتام حقبة ناجحة في تاريخ بورشه برياضة السيارات عقب آخر مشاركة تنافسية لسيارة «919 هايبريد» في جولة البحرين من «بطولة العالم للتحمل» WEC.

وبما أن تلك السيارة تعتبر بمنزلة محفز لعمليات التطوير والاختبارات التي تجريها الشركة، تم نقل العديد من التطورات التقنية الرئيسية فيها إلى سيارات بورشه المخصصة للإنتاج التجــاري، ومن ضمنها محرك الأربع أسطوانات توربو المعتمـد في «718 بوكستر».

الجدير بالذكر أن «919 هايبريد» ظفرت بألقاب عـــدة، شملت 6 بطولات عالم، ثلاثة انتصارات متتالية في «لومان 19» انطلاق من المركز الأول و12 أسـرع لفة من أصل 33 سباقـــا. وستواصـــل سيــــارة سباق بورشه الأسطورية هذه لعب دور في تطوير سيارات الشركة الرياضية المستقبلية.

وعن رؤيته للعام المقبل، أضـــاف ديش بابكي: سيصادف في شهر يونيو 2018 الذكرى السنوية السبعين للمصادقـــة على أول سيـــارة بورشـه رياضية للاستخــدام على الطرقات.

نحن نتطلع إلى الاحتفال بهذه المحطة البارزة في تاريخنا، ونفتخر بتوفير مجموعة طرازات تعكس المبادئ التأسيسية لشركتنا منذ يومها الأول.