تستحق الصكوك بعد 5 سنوات مع معدل ربح 5.12% سنوياً

أعلن بنك وربة في بيان صحافي أمس مشاركته في ترتيب إصدار صكوك لصالح شركة الإمارات ريت، أكبر صندوق ائتمان للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم والحاصل على تصنيف +BB ومقرها في الإمارات - دبي، وبلغت 400 مليون دولار.

وأشار البنك الى أن الإقبال على اكتتاب الصكوك فاق المتوقع نسبة الى ثقة المساهمين فيها. وتستحق الصكوك بعد 5 سنوات مع معدل ربح 5.125% سنويا (ما يعادل هامشا ائتمانيا قدره 291 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة) وهي مرتكزة على الأسس الإسلامية: الإجارة والمرابحة.

وتنبع أهمية هذا الإصدار المتميز من كونه يشكل دخول أول صندوق ائتمان للاستثمار العقاري من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى سوق الصكوك العالمية مما ساهم في الوصول الى شريحة كبيرة من قاعدة المستثمرين.

وتعبر مشاركة بنك وربة في اصدار هذه الصكوك النوعية عن نمو محفظة موجوداته والتزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الاسواق الخارجية عبر استمراره بضخ التمويل اللازم للشركات العالمية في الاسواق الاقليمية والعالمية. الى ذلك، شارك البنك في ترتيب الصفقة الى جانب أسماء لامعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

وقال نائب رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني: «إن بنك وربة مستمر في دعم قطاع الاعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى.

وذلك بالاستناد الى استراتيجيتنا الخمسية والرامية الى تكريس مكانة بنك وربة متصدرا في قطاع الشركات والاستثمار سواء في الكويت أو في الأسواق العالمية».