أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي عن بدء انعقاد برنامج «العادات السبع للمدراء»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2017، حيث حضر البرنامج نخبة من العاملين في عدد من المؤسسات والبنوك العاملة بالكويت مثل: بنك وربة، والبنك التجاري الكويتي، وبنك الراجحي، وشركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التي يقدمها المعهد للعديد من القطاعات الهامة والعاملة بالكويت.

والجدير بالذكر أن برنامج «العادات السبع للمدراء»، قد تم تقديمه من قبل مؤسسة فرانكلن كوفي العالمية وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

حيث يعمل معهد الدراسات المصرفية على دراسة احتياجات عملائه وتقديم برامج تدريبية جديدة ومطلوبة في سوق العمل، بحيث تعمل هذه البرامج على تنمية مهارات منتسبيها، وذلك بهدف المساهمة في تطوير وتنمية قدراتهم، ما يؤدي إلى تطوير وتنمية العمل في المؤسسات والجهات التي يعملون بها.

وخلال تقديم هذا البرنامج، تم طرح عدة مواضيع مهمة منها: خلق روح المبادرة لتحقيق نتائج استثنائية وذلك من خلال الاستمرارية في

تنفيذ المبادرات لكسر الحواجز، وكيفية العمل على تطوير العقلية الموجهة والمعنية بالنتائج في كل نشاط يقوم به العاملون في المؤسسة.