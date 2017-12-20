حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل إسلامي في الكويت للعام 2017 من قبل مجلة الأعمال والتمويل الإسلامي الدولية المرموقة.

وقد استحق البنك هذه الجائزة بناء على العديد من الإنجازات التي حققها مؤخرا ومنها أن البنك الأهلي المتحد واحد من أكثر البنوك الإسلامية أمانا في الكويت.

تسلم الجائزة نيابة عن البنك ريتشارد جروفس الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد خلال حفل توزيع جوائز المال والأعمال الإسلامية الذى أقيم مؤخرا في فندق أبراج الإمارات في دبي بحضور أكثر من 200 من أبرز المصرفيين المختصين بالتمويل الإسلامي وقادة القطاع والخبراء والمستثمرين من أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة أفاد ريتشارد جروفس: نحن فخورون للغاية بحصولنا على عدد من الجوائز المرموقة في أقل من عام، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل وتؤكد على ريادتنا في السوق المصرفية الكويتية وقدرتنا على تقديم منتجات مبتكرة تلبى مختلف احتياجات عملائنا، كما تعكس هذه الجوائز المكانة والسمعة العالية للبنك، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النجاح المستمر للبنك أساسه ثقة عملائه وإخلاص موظفيه وتفانيهم في العمل.

وأكد جروفس على رؤية البنك الأهلي المتحد المستقبلية المستدامة التي تقوم على تقديم خدمات مميزة وذات قيمة مضافة، جنبا إلى جنب مع الاستثمار المتنامي في التكنولوجيا ورأس المال البشري والعمليات المصرفية التي تتسم بالسلاسة والتي تركز على توفير الخدمة للعملاء وبناء علاقات متينة معهم.