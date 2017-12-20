أعلنت شركة «الاستثمارات الــوطنـيــة» عـن تعييـن عبدالرحمن المالكي لديها بمنصب نائب رئيس تنفيذي- قطاع ادارة الثروات وذلك في إطار تدعيم فريقها الإداري وتطوير نموذج الأعمال.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها تتطلع دائما لتعزيز موقعها الريادي من خلال استقطاب الكفاءات التي تثري مهامها المتعلقة بتقديم الخدمات المتنوعة لعملائها بمختلف شرائحهم سواء في السوق المحلي أو الاقليمي.

ويهتم قطاع إدارة الثروات في «الاستثمارات الوطنية» بكافة عملاء المحافظ والصناديق الاستثمارية الى جانب التداول الإلكتروني الذي يحظى باهتمام فصيل كبير من العملاء.

وتوقعت أن يمثل انضمام المالكي لفريق الشركة إضافة جيدة للقطاع لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات متراكمة كونها على مدار السنوات الماضية.

وسيكون المالكي معنيا بالتواصل مع العملاء وذلك بالتنسيق والتعاون المطلق مع الفريق لتقديم كل المعلومات التي تتعلق باستثماراتهم والعمل على إبراز وتسويق الخدمات والمنتجات التي تطرحها الشركة في السوق.