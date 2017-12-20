قضت محكمة أول درجة برفض الإشكال المقدم من شركة المال للاستثمار ضد شركة إعادة التأمين الكويتية موضوعا، وإلزام «المال» بالمصروفات، مع تغريمها بـ 100 دينار ومصادرة الكفالة.

وقالت الإعادة في بيان للبورصة، إنه لا يوجد أثر مالي للدعوى، حيث تعد منازعة وقتية في إجراءات تنفيذ الحكم السابق الصادر لصالحها ضد المال.

وفي بيان سابق أشارت «الإعادة» إلى أنها رفعت دعوى ضد «المال» تتعلق بمطالبة مالية على «المال» وقضت محكمة أول درجة بإلزام المال بسداد 270 ألف دينار لـ «الإعادة»، وفي يونيو الماضي أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر لصالح «الإعادة».