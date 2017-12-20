8 من كل 10 عاملات في الكويت يعتقدن أن قانون العمل عادل بحقهن

يزداد اهتمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحول العالم بتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل عاما بعد عام، فوفقا لاستبيان «المرأة العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أجراه بيت.كوم، بالتعاون مع منظمة يوجوف، قالت حوالي 3 من كل 4 (74%) مجيبات في الكويت بأن عروض العمل تستند كليا إلى الخبرة والمؤهلات، ولا يلعب الجنس أي دور في ذلك.

ويتجاوز هذا الرقم المتوسط الإقليمي ليضع الكويت ضمن المراتب الأولى عندما يتعلق الأمر بسهولة حصول النساء على وظيفة.

وعندما سئلت المجيبات عن المساواة في مكان العمل، قالت أكثر من 8 من كل 10 بأن النساء في الكويت يتمتعن بنفس مستوى المساواة التي تتمتع به النساء في البلدان الغربية في العمل.

على الصعيد الإقليمي، صرحت ثلاثة أرباع (75%) المجيبات بأن أماكن عملهن تشمل خليطا من الرجال والنساء، وفي الكويت تساوي هذه النسبة المتوسط الإقليمي.

وإضافة إلى ذلك، عبرت غالبية النساء في الكويت (63%) عن ارتياحهن للعمل في بيئة عمل مختلطة، مع إشارة 43% إلى ارتياحها الكبير، بينما أظهرت نسبة 33% حيادها، في حين قالت 4% فقط ان هذه البيئة غير مريحة.

من ناحية أخرى، أفادت ثلاثة أرباع (74%) المجيبات اللواتي يعملن في بيئة مختلطة بأن مديرهن رجل، ومع ذلك قالت نفس النسبة تقريبا (73%) بعدم وجود تفضيل لديها من ناحية جنس المدير.

وأفادت أكثر من ثلثي المجيبات (67%) في الكويت بأنهن يعملن بعدد متساو تقريبا من الساعات مع زملائهن الذكور، بينما صرحت نسبة 5% بأنهن يعملن لساعات أقل منهم، ونسبة 20% بأنهن يعملن لساعات أكثر، في حين أن نسبة 8% لم تقدم أي إجابة.

وفيما يتعلق بقوانين العمل في بلد الإقامة، ذكرت غالبية المجيبات في الكويت (92%) بأن لديهن إلماما إلى حد ما على الأقل بقوانين العمل في الدولة، ومن بينهن تتمتع حوالي نصف المجيبات (48%) بمعرفة واسعة بهذه القوانين.

ومن بين النساء التي لديها معرفة بقوانين العمل في الكويت، صرحت حوالي 8 من كل 10 مجيبات (79%) بأن هذه القوانين عادلة بحق النساء، إلى حد ما على الأقل، بينما اعتبرت 10% فقط بأنها غير عادلة، في حين أن نسبة 10% لم تقدم أي إجابة.

التحديات التي تواجه المرأة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أما أكبر ثلاثة تحديات تواجهها النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكان العمل، فقد شملت: الفرص الأقل للترقيات الوظيفية (44%)، وبيئة العمل المرهقة والمتطلبة (37%)، والنقص أو عدم كفاية فرص التدريب (30%).

وعلى الرغم من هذه التحديات، تعتقد غالبية النساء بأن الرجال والنساء يعاملون على قدم المساواة في مكان العمل في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك ساعات العمل (68%)، والتدريب والتطوير (68%)، وتقديم المشورة والدعم (60%)، والتوظيف والاختيار (56%)، والمزايا (55%).