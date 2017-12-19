وافق مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم على مشروع قانون الإصلاح الضريبي بأغلبية 227 عضوا مقابل 203 أعضاء. ويؤدي مشروع القانون إلى خفض ضريبة الدخل بالنسبة للشركات والأفراد. ومن المتوقع تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، باعتباره الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها من خلال لجنة نيابية مشتركة من المجلسين بعد موافقة كل مجلس على صياغة خاصة به لمشروع القانون في وقت سابق.

جاء تصويت أعضاء مجلس النواب اليوم على أساس الانتماء الحزبي بدرجة كبيرة حيث أيد القانون النواب الجمهوريون وعارضه النواب الديمقراطيون.