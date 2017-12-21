فصل الشتاء في الكويت هو الوقت المثالي للاستمتاع بديناميكيات القيادة الرياضية للكابروليه

تحفز شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي عملاءها لاغتنام الطقس المعتدل لفصل الشتاء، والاستمتاع بأروع تجارب القيادة مع عائلتها الأكثر شمولية من طرازات الكابروليه حتى الآن. ومع عروض تجارب القيادة من الموزع الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت خلال شهر ديسمبر، يمكن لعشاق السيارات اختبار جوانب لا تضاهى للقيادة مع مجال متكامل للرؤية بزاوية 360 درجة، وذلك في سيارة مرسيدس-بنز الفئة E كابروليه الجديدة، وطرازات الفئة C كابروليه.

ويظهر التصميم الرياضي لسيارة الفئة C كابروليه ذات المقاعد الأربعة فخامة مع لمسة متجددة شبابية، ما يجعلها طرازا مميزا أساسيا للدخول إلى عالم الكابروليه من مرسيدس-بنز. وبالمثل، تتمتع الفئة E كابروليه الجديدة بمظهر خارجي متألق ورياضي، ومجموعة من التقنيات الجديدة ونظام متطور للتحكم بالمناخ بحيث يوفر انتقالا عفويا بين القيادة المكشوفة أو المغلقة للسقف العلوي. ويأتي كلا الطرازين بخيار للتجهيز بنظام AIRCAP الكهربائي ونظام AIRSCARF للتدفئة عند مستوى الرقبة، وذلك لتحسين جوانب الراحة عند القيادة والسقف مفتوح.

ويقول محمد عبدالرحمن البشر، مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: هناك العديد من الأسباب لشراء سيارة كابروليه، ولا تقتصر على الشعور الذي لا يضاهى بدفء أشعة الشمس وهي تلامس الوجه أو تغلغل نسمات الهواء العليل عبر خصلات الشعر، بينما تستمر في توجيه السيارة نحو المنعطف التالي. إن قيادة سيارة كابروليه لا يتمحور حول مجرد الانتقال من نقطة إلى أخرى، بل الاستمتاع بتجربة متكاملة للقيادة في كل لحظة - ويعتبر فصل الشتاء في الكويت بمنزلة الوقت المثالي فعلا للاستمتاع بديناميكيات القيادة الرياضية للكابروليه.

ويضيف مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: بعد قضاء سنوات عديدة لتقليل مستويات الضجيج والاهتزازات إلى الحد الدنى من أجل التأكد من راحة السائق، من الرائع أيضا منح السائقين نفاذا كاملا للمزايا والقدرات في السيارة، والسماح لهم بسماع صوت المحرك المميز عندما يكون السقف مفتوحا.

وعندما يكون السقف مغلقا، تشبه ملامح الفئة C كابروليه الجديدة ذات البابين شكل الفئة C كوبيه، مع أبعادها الأساسية المتطابقة افتراضيا: طرف أمامي ملفت مع شبكة المبرد بفتحات ألماسية الشكل، ومصابيح أمامية عالية الأداء بتقنية LED، وغطاء محرك طويل، وخط جانبي فاصل مرتفع.

وباعتبارها الإضافة الخامسة والأحدث إلى عائلة الفئة E من مرسيدس-بنز، تم تجديد سيارة الكابروليه بالكامل في غضون سنة واحدة. وبالمقارنة مع طرازها السابق، ازداد حجم الفئة E كابروليه الجديدة من حيث الطول والعرض وقاعدة العجلات، مع طول بمقدار 4826 ملم، وعرض 1860 ملم، وارتفاع بمقدار 1428 ملم. ومع محركات فائقة تولد قوة تتراوح ما بين 115 و270 كيلووات (156 إلى 367 حصان)، وتعليق معزز للديناميكيات (مع نظام التعليق الهوائي AIRMATIC الاختياري)، تضمن السيارة تحكما رشيقا بالقيادة، في حين أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد 9G-TRONIC يتوافر لجميع أنواع المحركات.

ومع السقف القماشي الأوتوماتيكي بالكامل الذي يتحكم بنفسه بكل أناقة، ويندمج بسلاسة مع الخطوط الظلية الرياضية للسيارة، تعتبر الفئة E والفئة C الجديدتان من بين بعض أفضل الطرازات في فئتهما من حيث الصوت، والمتانة، والمزايا التشغيلية.

تتوافر مرسيدس-بنز الفئة C كابروليه، والفئة C كابروليه لدى معرض عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي.