البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في 20 ديسمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي لطالما حلم بها. وبهذه المناسبة أوضح البنك الأهلي المتحد أننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا.

وأسفر السحب الأسبوعي عن حصول عبدالله راشد خليفة على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح، وهم: زاهد انور خان، فايز سالم النشوان، عمر سالم علي، امين محمد البقشي، محمد مناحي العصيمي، نهلا رشاد رق، مزيد سعود الشمري، باسم ابراهيم العطاري، نجيب مصطفى الزيد، حمد مانع العجمي، محمد ميرزا عبدالله، علي حمد العجمي، اسيا محمد البناي، وليد خليل الفودري، سميحة مراد بهبهاني، ذكريات عبد الرسول المويل، عذال بشير الظفيري، رياض علي محسن، ابراهيم علي الملا، سلوى علي القناص، محمد رفيع محمد، عبدالله ميرزا علي، محمد خليفة خليفة، عبدالله احمد عبدالله، محمد وائل محمد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.