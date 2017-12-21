مع مرور سبعة أعوام على انطلاق «معرض الصناعات والبناء»، وما حققته دوراته السابقة من نجاح وإقبال كبيرين، بات المعرض أكبر تجمع وطني متخصص في عالم البناء والتشييد والديكور، إذ حظي بثقة كل الرعاة والمشاركين به من القطاعين العام والخاص، ما جعل منه حدثا سنويا مهماً يدعم ويخدم خطة التنمية والتوجه الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام ضمن رؤية «كويت جديدة 2035».

وقد قامت اللجنة المنظمة للمعرض المؤلفة من داليا وفائي المدير التنفيذي لشركة إكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهندس طواري المنفي مدير التسويق لشركة الصناعات الوطنية بتكريم المهندسة عواطف الغنيم وكيل وزارة الأشغال العامة على رعايتها للمعرض وحضورها الكريم في الافتتاح واهتمامها بكل تفاصيل منتجات مواد البناء والتشييد التي تم تقديمها من خلال هذه التظاهرة.

وأكدت وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية، م.عواطف الغنيم أهمية معرض الصناعات والبناء السابع، في تعريف الجمهور بأهم مشروعات الوزارة المنجزة والحالية والمستقبلية وتسليط الضوء عليها.

وقالت الغنيم إن «الأشغال» تهدف من خلال المشاركة في المعرض إلى تعريف الجمهور بإنجازات الوزارة في مختلف قطاعاتها مثل الهندسة الصحية والمشاريع الإنشائية وقطاعي الطرق والصيانة، معربة عن فخرها بإنجازات الوزارة على جميع الأصعدة، لاسيما الإنشائية منها.