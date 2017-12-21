الملحم: الخدمات تشمل العقارات السكنية والتجارية

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة بلوبرينت القابضة م.مشعل الملحم عن الاتفاق مع مجموعة من البنوك البريطانية لفتح قنوات الاستفادة من مميزات التمويل العقاري للراغبين في شراء العقارات البريطانية سواء بقصد السكن أو الاستثمار باشتراطات وامتيازات ميسرة.

وأضاف الملحم أن هذه الخدمات تشمل العقارات السكنية والتجارية وأنها تقدم بالإطارين الشرعي والتقليدي، كما أنها تقدم ولأول مرة قروضا عقارية لعقارات يبتدئ سعرها من أربعين ألف دينار في حين أن الأنظمة أو البنوك الأخرى لم تكن توفر التمويل لأي عقار تقل قيمته عن مائة وثمانين ألف دينار، ويقدم البنك فيها قرضا بحد أقصى يصل الى 75% من قيمة العقار ويمكن للمقترض أن يقوم باختيار طريقة السداد إما بسداد الفائدة وأصل الدين أو بسداد الفائدة فقط، كما يتاح للعميل ميزة السكن أو تأجير العقار بعكس الاشتراطات السابقة التي كانت تنص في أغلبها على ضرورة تأجير العقار لضمان وصول تدفقات نقدية كافية للبنوك لتغطية فوائد القرض العقاري.

وأشار الملحم الى أن قروض البنوك البريطانية ليست مرتبطة بحجم الائتمان للمشتري في الكويت وأن المقترض لتملك عقار في بريطانيا لن ينظر إلى حجم ديونه المحلية، ولكنها تركز بشكل أكبر على نوع الأصل المقرر شراؤه وموقع العقار كما تقوم برهن العقار.

وأفاد الملحم بأن الفائدة ما زالت منخفضة جدا في بريطانيا وأن التمويل له فوائد عديدة، من أهمها مضاعفة معدلات الأرباح المتوقعة وتمكين المستثمر من توزيع أصول وشراء أكثر من عقار، كما أن التمويل يتيح لمن لا يملك الملاءة أن يشتري العقار الذي يتمناه، كما أن دفع فوائد القرض تساهم في إطفاء ضرائب كثيرة بما يرفع من مكاسب المقترض.