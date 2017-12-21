قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية البلاتينية للأنشطة الرياضية لدعم فريق كرة القدم التابع للهيئة العامة للصناعة، وقد جاءت هذه الرعاية من قبل «التجاري» إدراكا منه أهمية دعم الفعاليات الرياضية التي تقوم مؤسسات وهيئات الدولة بتنظيمها لمنتسبيها، فضلا عن مساندة الهيئات والمؤسسات الصناعية، التي تعمل من أجل تنمية الصناعة المحلية في البلاد، ولتؤكد من جديد الدور المحوري الذي يلعبه في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قامت مدير منطقة الأحمدي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري هنادي الهنيدي بتسليم شيك المساهمة لمدير عام الهيئة بالتكليف عبدالكريم تقي عبدالكريم.

من جانبه، أعرب عبدالكريم عن شكره وتقديره لإدارة البنك على دعمها المتواصل لأنشطة الهيئة، مشيدا بالدور المميز لـ «التجاري» في دعم ورعاية مختلف أنشطة الهيئة، مؤكدا ان هذا الأمر ليس بغريب على البنك التجاري الذي يحرص على تأكيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية باعتباره من المؤسسات المصرفية الرائدة، حيث يتجلى هذا الدور واضحا من خلال اهتمامه بالمشاركة في العديد من الفعاليات المجتمعية التي تخدم قطاعات واسعة من المجتمع الكويتي.