البعيجان: تم تصميم بطاقة لك Titanium لتناسب نمط حياة المرأة العصرية

يقدم بنك الكويت الوطني عروضا وخصومات ومزايا خاصة إلى سيدات الكويت عند إجراء معاملاتهن المصرفية. وقد صمم البنك العروض المميزة لبطاقة «لك Titanium» الوطني الائتمانية لتوفير متطلبات المرأة العصرية، فبإمكان العميلة الآن التسوق لدى العديد من العلامات التجارية العالمية التي تديرها شركة محمد حمود الشايع لتحصل على مزايا مضاعفة عند الدفع بواسطة بطاقة «لك Titanium» الوطني الائتمانية.

وقالت ممثلة إدارة التسويق في بنك الكويت الوطني نور البعيجان: يقدر بنك الكويت القوى الشرائية لدى السيدات في وقتنا الحاضر، لذا نقوم بتصميم منتجات وخدمات محددة لتلبي متطلبات نمط حياتهن العصري.

وأضافت أن عميلات بطاقة لك Titanium الوطني الائتمانية سوف يحصلن على مزايا مضاعفة عند الدفع باستخدام البطاقة لدى محلات مختارة من شركة الشايع من خلال خصومات فورية على قيمة المشتريات ونقاط برنامج المكافآت التي يمكن استخدامهما في الوقت نفسه لتسديد قيمة المشتريات.

وأوضحت أن عميلات بطاقة «لك Titanium» الوطني الائتمانية سيحصلن أيضا على نقاط برنامج مكافآت الوطني عند استخدامهن بطاقاتهن الائتمانية، إذ تحصل العميلة على 10% من القيمة الأصلية للمشتريات عند استخدامها لبطاقة «لك Titanium» الوطني الائتمانية لتسديد قيمة مشترياتها، هذا بالإضافة إلى استمرار استفادة العملاء من برنامج الوطني للمكافآت، حيث يكسب العملاء 10 نقاط مكافآت مقابل كل دينار كويتي ينفقونه لدى أي من المحلات المشاركة في البرنامج.

ويمكن استخدام تلك النقاط في أكثر من 700 محل تجاري مشارك في جميع أنحاء الكويت بما في ذلك المطاعم، والمحلات وغيرها من الوجهات التي تناسب كل أنماط الحياة. كما يمكن أيضا الكشف عن رصيد نقاط المكافآت وقيمتها النقدية عبر موقع بنك الكويت الوطني الحائز الجوائز العالمية NBK.com.

من جانبه، قال رئيس التسويق لدى شركة الشايع ساج أرشد: نحرص في شركة الشايع على توفير تجربة تسوق فريدة لعملائنا من خلال علامات تجارية عالمية متنوعة لأشهر المحلات والمطاعم والمقاهي، مؤكدا أنه من خلال الشراكة مع بنك الكويت الوطني نمنح عملاءنا في الكويت قيمة أكبر وسببا آخر للتسوق لدينا.

وبإمكان العملاء دفع كامل قيمة مشترياتهم أو جزء منها في كل المحلات المشاركة للحصول على نقاط برنامج مكافآت الوطني لدى العلامات التجارية التالية: كوست، إيفانز، فوت لوكر، جاك ويلز، ميلانو، مس سيلفريدج، اوويسيس، بايليس، توب شوب، واليس، ويرهاوس، كليرز، كوس، اتش آند ام، جستيس، مذركير، ذي بودي شوب، موجي، سولاريس، ﭭجن اكسبرس، بوتري بارن، بوتري بارن للأطفال، بوتري بارن PBteen، وست إلم، پنكبري، وليامز - سونوما، نكست، ﭭيكتوريا سيكريت، وآيسنج.

وتشتمل بطاقة لك Titanium الوطني الائتمانية على العديد من المزايا الأخرى بما في ذلك خدمة إيقاف السيارات المجانية في مواقع مختلفة في أرجاء الكويت وخصم على تأجير السيارات من Careem، وخدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج»، ودخول مجاني إلى قاعات الانتظار في مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأمين سفر مجانا يصل إلى 250 ألف دولار، بالإضافة إلى عروض تناسب نمط الحياة العصري، وخصومات وعروض ترويجية من ماستركارد.